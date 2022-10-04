شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى: شرف كبير لى المشاركة بالغناء أمام الرئيس فى ذكرى نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن سعادتها بالغناء فى أوبريت "لمتنا" بالندوة التثقيفية التى نظمتها القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ49 لنصر حرب أكتوبر المجيدة، والغناء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضافت سعيدة بالغناء أمام الرئيس السيسى وشرف كبير لى المشاركة مع أصدقائى المطربين، كما أننى فخورة بما يحدث في مصر والإنجازات العظيمة التي شهدتها في الفترة الأخيرة، ودائما مصر أم الدنيا، مشيرة إلى أنها فخورة أيضا بمشاركة المصريين فرحتهم في يوم عظيم.

الأوبريت شارك فيها بالغناء فيه نجوم الطرب من كل الدول العربية الشقيقة ومنهم: "نوال الزغبى وبلقيس وحميد الشاعرى ونداء شرارة ومحمد عساف ومدحت صالح وأحمد سعد، ومطربين آخرين وبمشاركة من كورال "روح الشرق" الذى صنع بهجة فى الأوبريت من خلال المواهب المتعددة المشاركة فيه".

الأوبريت تؤكد كلماته على وحدة الدول العربية وعلى العزة والكرامة والفرحة بأى نصر تشهده أى دولة عربية، ومصر دائما هى الحاضنة لكل العرب فى كل المجالات، وقال الفنان مدحت صالح مغنيا فى الأوبريت: "يا ريتنى جندى فى جيش بلادى.. يا ريت شاركت فى العبور، وأكون سلاح فى جيش بلادى أو حتى جسر من الجسور".

الأوبريت من كلمات مدحت العدل وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل وتسجيل وميكس وماستر مصطفى رؤوف، ووتريات تامر غنيم وصولوهات شاهى وجيتار مصطفى أصلان، وشارك فيه بالغناء حسب الترتيب كنزى ونداء شرارة وبدر الشعيبى وجميلة ومحمد عساف وبلقيس وفهد الكبيسى ونوال الزغبى وحميد الشاعرى وأحمد سعد ومدحت صالح وبالتعاون مع كورال روح الشرق.