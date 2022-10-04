شكرا لقرائتكم خبر عن "كيرة والجن" يستعيد صدارة الإيرادات اليومية بشباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فيلم "كيرة والجن" صدارة الإيرادات اليومية بشباك التذاكر بدور السينما المصرية، بعد ابتعاده عدة أسابيع.

وحصل فيلم "كيرة والجن" على إيرادات أمس الاثنين قدرت بـ 77,574 جنيها، متفوقا على فيلم "أشباح أوروبا" بنحو ألف جنيه، إذ حقق الأخير 76,709 جنيها، فيما جاء فى المركز الثالث فيلم "تسليم أهالى" بـ 65,639 جنيها.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

ويعد فيلم "أشباح أوروبا" بمثابة عودة للنجمة هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب طويل ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف منهم باسم سمرة، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية والتوزيع الداخلي لشركة سينرجي فيلم.

أما فيلم "تسليم أهالي" من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.