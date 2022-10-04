شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: يحيى الفخرانى من رموز الفن المصرى ويستحق جائزة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف زكى عن حيثيات ترشيح نقابة الممثلين للدكتور يحيى الفخرانى لنيل جائزة النيل للفنون، حيث قال لـ"الخليج 365" إن الفخرانى جزء من نسيج الدراما المصرية والعربية وهو رمز من رموز الفن ليس فى مصر فقط وإنما فى العالم العربى أيضا.

وأشار أشرف زكى إلى أن الفخرانى عطاءه وإسهاماته ممتدة ليست فقط فى النواحى الفنية وإنما فى المجالات الاجتماعية والثقافية أيضا، موضحا أن رئاسته لمهرجان الدراما فى دورته الأولى والنجاح والتأثير الذى حققه المهرجان على الوسط الفنى والثقافى المصرى والعربى مجهود يستحق الإشادة، إضافة إلى دوره فى مجلس الشيوخ كلها حيثيات تجعله الأنسب للترشح والفوز بها عن استحقاق.

وكانت نقابة الممثلين كشفت عن ترشيحات النقابة لجوائز الدولة، حيث رشحت النقابة الدكتور يحيى الفخرانى لجائزة النيل فى الفنون، فيما رشحت مهندسة الديكور الكبيرة نهى برادة، والتى قدمت ديكور مسرحية مدرسة المشاغبين وسيدتى الجميلة وشارع محمد على لجائزة الدولة التقديرية.

أما جائزة الدولة فى التفوق فرشحت النقابة الدكتور مصطفى سليم رئيس قسم الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية، فيما رشحت سعاد آل عبد الله جائزة النيل للمبدعين العرب.

وفى سياق متصل بدأ المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، فى استقبال طلبات الترشح لجوائز الدولة فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية للعام 2023، وتشمل جوائز الدولة (النيل، والتقديرية، والتفوق، والتشجيعية) ابتداءً من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2022، وذلك إعمالًا لأحكام القانون رقم (37) لسنة 1958؛ والقوانين المعدِّلة له بإنشاء جوائز الدولـة للإنتاج الفكرى وتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.

وأعلن المجلس الأعلى للثقافة عن الفروع والموضوعات التى يجرى التقدم لها فى الفترة من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2022.