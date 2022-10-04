شكرا لقرائتكم خبر عن فى الذكرى الـ49 لنصر أكتوبر.. أبرز 6 أغنيات وطنية ترصد الانتصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، التى انتصرت فيها إرادة مصر جيشا وشعبا وتغلبت على العدو الإسرائيلى، وكان الفن أحد العناصر التى وثقت حرب أكتوبر 1973، بمراحله المختلفة سواء من خلال السينما أو الدراما أو الأغانى.

وفى التقرير التالى نستعرض لكم أبرز أغاني حرب أكتوبر:

بسم الله

كانت أغنية "بسم الله" من أوائل الأغاني التي تم تقديمها عن حرب أكتوبر 1973، والتي كان بطلها الملحن والموسيقار الكبير بليغ حمدي، الذي تفاعل وقتها بشكل كبير مع الحرب.

تفاعل الموسيقار بليغ حمدي مع انتصار الجيش المصري وقرر تقديم أغنية عن الانتصار العظيم وبالفعل في عصر يوم 6 أكتوبر اصطحب الفنانة وردة وتوجه معها إلى مبني الإذاعة والتليفزيون ومعهم الشاعر عبدالرحيم منصور، إلا أن الأمن المسئول في المبنى امتنع عن إدخالهم وهنا صرخ بليغ حمدي "هاتوا وجدي الحكيم" والذي كان مسئولا بالإذاعة وقتها.

وقرر بليغ وكل من تعاونوا في ذلك العمل الوطني عدم تقاضي أي مبالغ مالية لأن البلد في ذلك الوقت كانت في حالة حرب، وبدأ تلحين الأغنية على سلالم ماسبيرو وانتهي منها عند مغرب يوم السادس من أكتوبر، ولظروف حظر التجوال لم يحضر الكورال فجمع بليغ حمدي جميع العاملين بمبني الإذاعة والعمال وحفظهم اللحن وعند منتصف الليل كان بليغ قد سجل الأغنية، وبدأ إذاعتها صباح يوم 7 أكتوبر، وهي من كلمات عبد الرحيم منصور وألحان بليغ حمدى.

على الربابة

تعد أغنية "على الربابة" هي الأغنية الثانية التي قدمها بليغ حمدي بالتعاون مع الشاعر عبد الرحيم منصور، والمطربة وردة الجزائرية يوم 6 أكتوبر أثناء نزوله إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون وتم إذاعتها بعد الحرب مباشرة

أغنية "على الربابة" من كلمات الشاعر عبد الرحيم منصور وألحان بليغ حمدى وغناء الراحلة وردة الجزائرية.

عاش اللي قال

أما أغنية "عاش اللى قال" فهي من كلمات محمد حمزة، وألحان بليغ حمدى، وغناء العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، حيث تحمس العندليب لتقديم تلك الأغنية بعد النصر، فاختار كلمات محمد حمزة، ووجد أن الأنسب لتحينها هو بليغ حمدي، الذي قدم بالفعل وبدأت البروفات في منزل عبد الحليم بالزمالك، فضلا عن مشاركة مجموعة من الكورال بتوصية من بليغ، وبعد تسجيل الأغنية علم السادات أن اسمه يردد ضمن كلمات الأغنية وهذا ما رفضه، ليضطر عبد الحليم لتسجيل الأغنية مرة أخرى وإعادة إذاعتها مرة أخرى.

عبرنا الهزيمة

كما قدمت الفنانة شادية أغنية "عبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيمة" والتى تقول: "عبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيمة، باسمك يا بلادى تشتد العزيمة، باسمك يا بلادى عدينا القنال، باسمك يا بلادى خطينا المحال، باسمك يا حبيبتى، مصر يا حبيبتى، خطينا المحال، باسمك يا حبيبتى هاسمى الحرية، باسمك يا حبيبتى هاسمى النضال، هاسمى الشجاعة واسمى الامال"، وهي من كلمات عبد الرحيم منصور، وألحان بليغ حمدى.

يا حبيبتي يا مصر

كما قدمت أغنية بعنوان "يا حبيبتي يا مصر" من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدى، والتي أصبحت علامة بارزة في المناسبات البطولية.

رايات النصر

كانت أغنية "رايات النصر" من أشهر الأغاني التي تعبر عن حرب أكتوبر وانتصار الجيش المصري، والتي كتبت كلماتها الشاعرة نبيلة قنديل ولحنها زوجها على إسماعيل، وكانت الأغنية جاهزة قبل عام من حرب أكتوبر لتعرض في فيلم "العصفور" للمخرج يوسف شاهين، ولكن شاهين قدمها للإذاعة بعد انتصار أكتوبر، قائلًا: "نصر أكتوبر عندي أهم من الفيلم".