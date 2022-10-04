يحيى الفخراني مُرشح لجائزة النيل.. تفاصيل ترشيحات نقابة المهن التمثيلية لجوائز الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية عن ترشيحات النقابة لجوائز الدولة، إذ رشحت النقابة الدكتور يحيى الفخرانى لجائزة النيل فى الفنون، والمهندسة الديكور الكبيرة نهى برادة، والتى قدمت ديكور مسرحية مدرسة المشاغبين وسيدتى الجميلة وشارع محمد على لجائزة الدولة التقديرية.

وعن جائزة الدولة فى التفوق اختارت النقابة الدكتور مصطفى سليم رئيس قسم الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية، فيما رشحت سعاد آل عبد الله جائزة النيل للمبدعين العرب.

وترأس الفنان يحيى الفخراني مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى، وكرم عدد كبير من الأسماء، أبرزها الفنانة أمل إبراهيم، ونادية شكري وعواطف حلمي وغيرهم.