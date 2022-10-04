رفض قطري و"نفي "سوري و"غضب" بالإسكندرية.. أزمات حفلات محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

واجه الفنان محمد رمضان، عدة أزمات متتالية خلال الفترة الماضية، عقب إعلانه عن تقديم حفلاته الغنائية، داخل وخارج مصر، إذ تعرضت أغلبها للرفض الشعبي، قبل الإعلان رسميا عن إلغائها، وهو ماحدث اليوم مع الحفل المثير للجدل، الذي كان من المقرر أن يقام على شاطئ "أليكس ارينا جويل فيستيفال"، بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية، يوم الجمعة المقبل.

الفنان محمد رمضان، تصاعدت حدة الجدل المثار حول حفلاته، أمس قبل الكشف رسميا عن إلغاء حفله الأول في الإسكندرية، وذلك في عدة دول عربية أيضا، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

غير مرحب بك في الإسكندرية

بعد ساعات من إعلان الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية في فيسبوك إحياءه حفل غنائي بالإسكندرية في 7 أكتوبر المقبل بعنوان "أقوى حفل في مصر"، شهدت مواقع التواصل تدشين حملة مناهضة للحفل، وحملت عنوان "غير مرحب بك".

وطالبت الحملة، بإلغاء الحفل المقرر إقامته في جويل فيستيفال، بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية، يوم الجمعة 7 أكتوبر المقبل.

فيما دعت عدد من الصفحات والحسابات لمنع حفل رمضان حيث وضعوا علامة ”X“ على البوستر الدعائي للحفل، مؤكدين أن الإسكندرية مدينة الفن، وبلد سيد درويش ولا يمكنها قبول حفل لفنان مثل رمضان.

إلغاء

محمد رفعت "المشارك في تنظيم الحفل"، في تصريح لـ"الخليج 365" قال، :" تم إلغاء إقامة االحفل، رغم ان حجز التذاكر كان يسير بشكل جيد، رغم الحملة التي دشنت ضد إقامته".

سوريا ترفض

إعلان الفنان محمد رمضان، عن توقيعه عقود ثلاث حفلات في ثلاث دول مُختلفة، مؤكدا أن " أول حفلة بإذن الله في سوريا الشقيقة الخميس الموافق السادس من أكتوبر قبل حفلة اسكندرية بيوم واحد"، تم الرد عليه أيضا بعدها بساعات.

وأصدرت نقابة الفنانين السوريين، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، بيانًا توضيحيًا نفت فيه تماما وجود حفل للفنان محمد رمضان، في دمشق خلال الفترة المقبلة.

وقالت نقابة الفنانين السوريين: "تنويه إشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إقامة حفل للفنان محمد رمضان في دمشق تؤكد نقابة الفنانين أنه لا صحة لما هو متداول حول إقامة هذا الحفل سواء عن طريق القطاع العام أو الخاص، وكل ما يتم تداوله مجرد شائعات"

نقابة الفنانين في سوريا، أصدرت أمس الإثنين، بيانا جديدا، أعلنت فيه رفضها التصريح بإقامة الحفل الذي أعلن الفنان محمد رمضان عن إقامته في سوريا يوم الخميس المقبل 6 أكتوبر في سوريا.

د.سيمون خوري "أمين سر نقابة الفنانين في سوريا"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، علق على المثار عن وجود دراسة لموقف حفل الفنان محمد رمضان، وقال: "غير صحيح، لا يوجد حفل للفنان محمد رمضان".

قطر ترفض

وشهد موقع تويتر، تدشين هاشتاج تحت عنوان "قطر ترفض محمد رمضان"، بعد إعلان الفنان عن تقديمه حفل غنائي في الدوحة يوم 25 نوفمبر.

وجاءت تعليقات عدد من القطريين عبر موقع "تويتر": هل فعلا تم منح ترخيص لهذا اللي تكلم عن قطر؟، مقهور من المطرب اللي بيغني عندنا عقب ما شتمنا؟

لترد وزارة الثقافة القطرية: "نشكر لكم استفساركم، ونود التنويه أن الوزارة لم تعط أي رخصة".

غير مرحب بك في المغرب

في نوفمبر 2021، أعلن الفنان محمد رمضان، عن موعد حفله الثاني في المغرب، ونشر مقطع فيديو من حفله الأول هناك وعلّق عليه وكتب: "تم الاتفاق أمس على ثاني حفلاتي في مراكش ديسمبر القادم.. الحفلة الأولى حضرها 450 ألف وثقة في الله القادمة مليونية".

ورد الجمهور المغربي على الإعلان عن الحفل،بتدشين هاشتاج "غير مرحب بك في المغرب" عبر موقع "تويتر"، رفضا لحفل الفنان محمد رمضان.

وطالب الجمهور المغربي، منع إقامة الحفل ونشروا صورا لمحمد رمضان بعلامة خطأ على وجهه في إشارة لرفضهم الحفل، كما رفضوا دخوله البلاد وإيقاف نشاطه الفني بها.