هدى المفتي متحمسة لـ"حظك اليوم" وضيفة شرف "شماريخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل الفنانة الشابة هدى المفتي نشاطها الفني، إذ تنتظر طرح فيلمها الجديد حظك اليوم، في دور العرض السينمائي أكتوبر الجاري، الفيلم من إخراج أسامة عرابي، وتأليف أحمد البيلي، وبمشاركة كل من كريم قاسم، طه دسوقي ومحمد موله وتدور أحداث الفيلم في ليلة واحدة.

وعن حظك اليوم، قالت الفنانة هدى المفتي في بيان صحفي إنها متحمسة جدا لاقتراب عرض الفيلم في السينمات، والذي بدأت العمل عليه قبل عامين، حين تواصل معها كاتبه أحمد البيلي ومنتجه إيهاب السرجاني، عندما كان المشروع في مراحله الأولى.

على صعيد آخر، تستعد هدى المفتي لتحل ضيفة شرف في فيلم شماريخ وهو من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وبطولة آسر ياسين، ويدور الفيلم في إطار درامي تشويقي وأكشن.

على صعيد الدراما التليفزيونية، تقوم هدى حاليا بتصوير مسلسل وش الريح وهو إخراج أحمد خالد موسى، ويشارك فيه مجموعة من النجوم أبرزهم إياد نصار وهند صبري.

ومؤخراً لعبت هدى دور بطولة في مسلسل تحقيق إخراج محمد فتحي وتأليف محمد الدباح، يشاركها في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم الشباب هم أحمد مالك وتارا عماد وخالد أنور وعلي قاسم وطارق عبدالعزيز. كما قدمت دوراً مختلفا في الدراما التليفزيونية القانونية سوتس بالعربي المأخوذ عن مسلسل Suits الأمريكي الشهير، وعرض في رمضان الماضي وهو من تأليف محمد حفظي وإخراج عصام عبدالحميد.

وفي موسم عيد الأضحى الماضي، شاركت هدى في ثلاثة أفلام تنافست خلال الموسم: كيرة والجن للمخرج مروان حامد، والمأخوذ عن الرواية الأكثر مبيعاً 1919 للمؤلف أحمد مراد وهو بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز، إضافة لفيلم عمّهم أمام محمد إمام، ومن إخراج حسين المنباوي، وفيلم بحبك من تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني.