مها نصار صديقة درة في "المتهمة" وتستعد لتصوير "بابا المجال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنتظر الفنانة مها نصار عرض مسلسلها الجديد "المتهمة" الذي تشارك فى بطولته إلى جانب الفنانة درة، إذ من المقرر انطلاقه بعد غد الخميس الموافق 6 أكتوبر على منصة شاهد vip.

وتجسد مها خلال الأحداث شخصية "سارة" التي تعمل في البيزنس وهي الصديقة المقربة لنورهان "درة" وخلال الأحداث تنكشف العديد من الأمور المفاجئة في إطار تشويقي مثير.

مسلسل "المتهمة"مكون من 10 حلقات، وبطولة درة زروق، دياب، عادل كرم، مها نصار، غادة طلعت، علي الطيب، أسامة عباس، محمد عبدالعظيم، عاطف عمار محمود غريب، ريم عبدالحليم ومجموعة من نجوم مصر والعالم العربي، إخراج تامر نادي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي غامض حول حادث تجد بعده البطلة نفسها فاقدة للذاكرة ومتهمة بقتل زوجها، وتخوض رحلة لإثبات براءتها.

وفى سياق آخر تنتظر مها نصار عرض مسلسل "آخر دور" أيضاً الذي انتهت من تصويره مؤخراً، وهو مكون من 12 حلقة وبطولة دينا الشربيني، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، إبراهيم السمان، ميمي جمال، مريم الخشت، تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وتدور الأحداث في إطار تشويقي مثير، وتجسد نهى دور صديقة دينا الشربيني.

وتعاقدت مها نصار على المشاركة فى بطولة مسلسل "بابا المجال" مع النجم مصطفى شعبان والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2023، والعمل إخراج أحمد خالد موسى ويشارك في بطولته ياسمين رئيس، باسم سمرة، سوسن بدر، محمود حافظ، رياض الخولي، محمد رضوان، أحمد كشك، سماء إبراهيم، عارفة عبدالرسول وعدد آخر من الفنانين.