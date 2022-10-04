بعد قرار الإلغاء.. أول تعليق من منظم حفل محمد رمضان الملغي بالإسكندرية- "خاص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بعد ساعات من إعلان نقابة الفنانين بسوريا، أمس الإثنين، رفضها الموافقة على الحفل الذي أعلن الفنان محمد رمضان، عن إقامته بسوريا، انتشرت أنباء إلغاء الحفل الذي كان من المقرر أن يحيه على شاطىء "أليكس ارينا جويل فيستيفال"، بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية، يوم الجمعة 7 اكتوبر.

محمد رفعت "المشارك في تنظيم الحفل"، في تصريح لـ"الخليج 365"، قال :" كان من المقرر أن تبدأ يوم 1 أكتوبر، التجهيزات في مكان الحفل، بعد وصول التصريح الخاص من نقابة المهن الموسيقية، ولكن للآسف الشديد، تعذر إنهاء بعض إجراءات التصاريح التي تخص المكان، ويوم الحفل من جهات أخرى داخل المحافظة".

وتابع:" في ضوء ما حدث، تم إلغاء إقامة الحفل، رغم أن حجز التذاكر كان يسير بشكل جيد، رغم الحملة التي دشنت ضد إقامته".

الجدير بالذكر أن أزمة الحفل، بدأت مع انتشار حملة تحت عنوان "غير مرحب بك"، عبر صفحات مواقع التواصل، بعد ساعات من إعلان رمضان عبر صفحته الرسمية في فيسبوك إحياءه حفل غنائي بالإسكندرية في 7 أكتوبر المقبل بعنوان "أقوى حفل في مصر".

فيما دعت عدد من الصفحات والحسابات لمنع حفل رمضان حيث وضعوا علامة ”X“ على البوستر الدعائي للحفل، مؤكدين أن الإسكندرية مدينة الفن، وبلد سيد درويش ولا يمكنها قبول حفل لفنان مثل رمضان.

الشركة المنظمة، كانت قد قامت بتقسيم تذاكر الحفل، إلى فئتين، وهي 300، و 500 جنيه.

من جهة أخرى، أعلنت نقابة الفنانين في سوريا، في بيان لها أمس الإنين، رفض التصريح بإقامة الحفل الذي أعلن الفنان محمد رمضان عن إقامته في سوريا يوم الخميس المقبل 6 أكتوبر في سوريا.