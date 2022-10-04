زوجة رامي إمام تخطف الأنظار بجمالها في أول ظهور والجمهور: “عندك حق تخبيها” !!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 03:50 مساءً - انتشرت مؤخراً صورٌ، عبر مواقع التواصل، تظهر المخرج المصري رامي إمام مع زوجته وأم أبنائه البعيدة تمامًا عن الاضواء.

ورغم ظهورهما النادر معًا في بعض المناسبات العائلية، إلّا أنّ رامي وزوجته لفتا الأنظار، لتنهال التساؤلات حول هوية وأخبار زوجته الجميلة.

كما أثارت صورها إعجاب روّاد مواقع التواصل الإجتماعي الذين أشادوا بحسنها وجمالها وعلق عليها أحد النشطاء بالقول :”عندك حق تخبيها”.

فرح رامي إمام:

وتزوج رامي إمام من سيدة من خارج الوسط الفني، وغنى الزعيم عادل امام في فرح نجله عام 1998، فوفقًا للبرنامج لليلة العمر التي أذيعت منه حلقات على قناة «dream art» المملوكة للمخرج نبيل عبدالنعيم على يوتيوب، تحدث المخرج رامي إمام على أن أسعد لحظات حياته عندما مسك والده الميكرفون في فرحه وأخذ في الغناء…«وهجوز إبني ..هجوز إبني» وسط تصفيق النجوم أحمد زكي ومصطفى متولي الذين تواجدوا في الفرح برفقة الزعيم عادل إمام.

وحضر فرح المخرج رامي إمام نخبة من الفنانين والشخصيات العامة مثل أحمد زكي ونور الشريف ومصطفى متولي وليلى علوي ويسرا والكابتن محمود الخطيب والفنان محمد هنيدي والفنان علاء ولي الدين والفنانة زيزي البدراوي والمهندس عدلي القيعي ونخبة من الشخصيات العامة.

رامي إمام يروج لفيلمه الجديد “فضل ونعمة”

وعلى الصعيد الفني، روّج المخرج رامي إمام، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، لفيلمه الكوميدي الجديد “فضل ونعمة“.

ونشر “رامي” صورة له بجوار البوستر الدعائي للعمل، وعلق عليه قائلًا: “أهم حاجة في العملية السرية، إن شاء الله 3 أيام على عرض الفيلم في مصر والدول العربية وأمريكا وكندا”.

فيلم “فضل ونعمة” بطولة: ماجد الكدواني، هند صبري، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمين العبد، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم الفنان محمد ممدوح، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي عادل إمام.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول صاحب مطعم يحمل اسم فضل ونعمة، يمر بالعديد من المواقف الكوميدية والمفارقات خلال إدارته لهذا المطعم.

فيلم “فضل ونعمة” ليس العمل الأول الذى يجمع النجمين ماجد الكدوانى وهند صبرى، فقد جمعهما خلال 11 منذ عام 2011 ثلاثة أعمال فنية، حيث قدما فيلماً سينمائياً، وقصص كرتون دينية خلال هذه الفترة ليستكملان مشوارهم الفنى بفيلم “فضل ونعمة”.

محمد إمام يهنئ شقيقه رامي إمام

من ناحية أخرى، هنأ الفنان محمد إمام، شقيقه المخرج الكبير رامي إمام على فيلمه الجديد “فضل ونعمة”.

ونشر محمد بوستر العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر“، وعلّق :”مبروك للمخرج الكبير رامي إمام عودته للسينما، ولكل حبايبي وأصدقائي أبطال وصناع الفيلم، إن شاء الله يكسر الدنيا”.

ويعرض فيلم “فضل ونعمة” غدًا في الخامس من أكتوبر بجميع دور العرض السينمائية. ونشرت الشركة المنتجة “سينرجي” الإعلان الرسمي للفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلق الحساب الرسمي، على البرومو قائلًا :”أهم حاجة في العملية السرية، فضل ونعمة، 5 أكتوبر بجميع دور العرض”.

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