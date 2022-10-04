ريهام عبد الغفور تكشف تعرضها للتحرش في طفولتها: “كان أد جدي ولما مات فرحت”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 03:50 مساءً - نشر الحساب الرسمي لبرنامج “ABtalks” على موقع إنستجرام البرومو الدعائي لحلقة الفنانة ريهام عبد الغفور بالبرنامج مع الإعلامي أنس بوخش والمقرر إذاعتها اليوم الثلاثاء .

وخلال اللقاء كشفت ريهام عبد الغفور عن تعرضها للتحرش في طفولتها من جانب شخص في عمر جدها وهو ما كان بمثابة موقف صادم بالنسبة لها لم تتخطاه إلا بعد كبر سنها .

فقالت: “كانت حاجة صادمة بالنسبالي لإن هو كان راجل يكاد يكون أد جدي .. والبايخ في الموضوع إن أنا اتعرفت على إحساس الشماتة وأنا في السن ده، لما اتقال الشخص ده مات فرحت” .

كما تحدثت ريهام عبد الغفور عن تجربتها في الزواج لمرتين وأسباب فشل زواجها الأول والتي ترجع إلى زواجها في سن مبكرة وعدم امتلاكها للخبرة الكافية للتعايش مع شخص آخر .

وأشارت “عبد الغفور” أيضا إلى معاناتها في مرحلة المراهقة من النحافة الشديدة، وعلقت على ذلك: “كنت عاملة زي الشماعة اللي تحط عليها اللبس، مفيش أي ملامح لأي حاجة .