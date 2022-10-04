شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة عاصم.. الإعلامية ذات الحضور المميز بماسبيرو وسنوات من المعاناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت الإعلامية ماجدة عاصم، اليوم الثلاثاء، إحدى مذيعات التليفزيون المصرى، وقدمت على شاشته العديد من البرامج الفنية وبرامج الأطفال، ويعرفها جيدا جيل الثمانينيات والتسعينيات، خصوصا أنها كانت تعمل مذيعة ربط، أى أنها تقدم فى دقائق أو ثوانى معدودة ملخصا بأهم البرامج التى ستعرضها القناة فى الساعات المقبلة، وهو الدور أو المهنة التى لم تعد موجودة حاليا بالقنوات الفضائية.

مذيعات الربط بالتليفزيون المصرى فضلا عن تقديمهن لبرامج تليفزيونية، كن يتمتعن بحضور جماهيرى قوى، فهن يربطن بين فقرات البرامج المختلفة على قنوات التليفزيون المصرى والإعلان عن مواعيد ما يعرض على الشاشة، وتعد ماجدة عاصم أحد أبرز من قدمن هذه المهمة، خصوصا مع تمتعها بلباقة في الحديث وحضور مميز.

من أبرز البرامج التي قدمتها ماجدة العاصم برنامج "ذكريات وحكايات" على شاشة التليفزيون المصري، إعداد وإخراج هناء العشماوي، وكانت تستضيف خلاله العديد من الفنانين والإعلاميين أيضا، ومنهم فاتن حمامة، مفيد فوزي، الشاعر سيد حجاب، أمينة رزق، سميحة أيوب، هدى سلطان، عزت العلايلي، كرم مطاوع، وغيرهم من الفنانين الذين فتحوا قلوبهم بذكريات عديدة من مشوارهم الفني.

شاركت ماجدة عاصم في فيلم سينمائي بعنوان "ليلة عسل" الصادر عام 1990، ومن تأليف منى الصاوي، وإخراج محمد عبد العزيز، وجسدت فيه دور شخصيتها الحقيقية مذيعة، وشارك في بطولة الفيلم عزت العلايلي، سهير البابلي، سماح أنور، خالد النبوي، ميمي جمال، حسن مصطفى، وغيرهم من الفنانين.

تعد ماجدة عاصم أحد أبرز مذيعات الربط في التليفزيون المصري، وكان لها حضور مميزا، وشقيقتها هي المذيعة سلوى عاصم التي قدمت برنامج "في الطريق إليك" إضافة إلى برامج آخرى.

اتخذت ماجدة عاصم قرارها بارتداء الحجاب بعد أن خرجت على العاش عقب مسيرة طويلة من تقديم البرامج. وتزوجت ماجدة عاصم مرتين الأولى من سمير شما والد ابنها الراحل عمرو سمير، والثانية من الفنان الراحل كرم مطاوع.

اكتشفت ماجدة عاصم إصابتها بـ مرض السرطان قبل وفاتها بـ 4 أشهر، حسبما كتبت ابنتها عبر حسابها بموقع فيس بوك: ما رأيت من أمى إلا الصبر والرضا ولا أزكيها على ربها وهو أعلم بمن اتقى، وذلك من بعد ما ابتلاها ربى بمرض السرطان منذ أربعة أشهر والذى كان منتشرا، فى كل جسدها فى الرئتين وفى الكبد وفى العظام وفى الغدد الليمفاوية.

كما عانت ماجدة عاصم في السنوات الأخيرة من عمرها من آلام فقدان ابنها عمرو سمير الذى توفى عن عمر ناهز 32 عاما.