شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الأغنية الرسمية لفيلم "فضل ونعمة".. الكدوانى وهند صبرى يغنيان راب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة سينرجى المنتجة لفيلم "فضل ونعمة" الأغنية الرسمية للعمل وهى أغنية راب تحمل اسم "أحلامى مش بالليل"، والتى يقدمها مغنى الراب شاهين بالتعاون مع أبطال العمل ماجد الكدوانى وهند صبرى، قبل ساعات من طرح الفيلم غدا فى دور العرض السينمائية المختلفة.

ونشرت شركة سينرجي الأغنية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلقة عليها: "لو في حاجة في دماغي هجيبها وراها وراها مش هسيبها، أغنية أحلامي مش بالليل من فيلم فضل ونعمة يوم 5 أكتوبر في السينمات، شاهين، وماجد الكدواني وهند صبري".

فيلم "فضل ونعمة" بطولة ماجد الكدوانى، هند صبرى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وتدور الأحداث في إطار كوميدى حول الزوجين فضل (ماجد الكدوانى) ونعمة (هند صبرى) يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان في قضية ويحاولان إثبات براءتهما.



فضل ونعمة

وكان آخر أعمال ماجد الكدوانى في السينما فيلم "الجريمة" الذى تم طرحه في يناير 2022، من بطولة أحمد عز، منة شلبى، سيد رجب، رياض الخولى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، نبيل عيسى، ميرنا نور الدين، حجاج عبد العظيم، محمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج وتأليف شريف عرفة، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمين جمال، محمد محرز.

أما هند صبرى فيعرض لها حالياً فيلم "كيرة والجن" الذى حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية بوصوله إلى 114 مليون جنيه حتى والفيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.