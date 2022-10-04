شكرا لقرائتكم خبر عن كمال أبو رية عن مشاركته فى الندوة التثقيفية بذكرى انتصار أكتوبر: شرف كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان كمال أبو رية عن سعادتها البالغة بالمشاركة فى الندوة التثقيفية، التى أقيمت منذ قليل بمناسبة ذكرى الـ49 لنصر حرب أكتوبر، وقال إنه شعر بالسعادة والفخر الشديدين لمشاركته فى الندوة التثقيفية.

وأضاف، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، "شاركت مع القوات المسلحة 4 أيام بروفات، واعتبرت نفسى خلالها كأنى جندى مجند فى القوات المسلحة، وكمان كل القادة كانت بتتعامل بمنتهى الاحترام والتواضع واللطف مع الفنانين فالمشاركة في الندوة شرف كبير ليا".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته فى الندوة إن يوم السادس من أكتوبر الذى حققت مصر فيه معجزة العبور كان يومًا مقدر له أن يظل خالدًا ليس فقط فى وجدان مصر وشعبها وإنما فى ضمير الأمة العربية بأسرها وشعوب العالم المحبة للسلام، فمصر لم تحارب فقط دفاعًا عن أرضها وإنما من أجل تحقيق السلام وهو ما نجحت فيه وحافظت على مكتسباته.

وأكد الرئيس السيسى أن حرب أكتوبر المجيدة كان لها رجال سخرهم الله "سبحانه وتعالى" لاتخاذ القرارات المصيرية التى غيرت خريطة التوازنات الإقليمية والدولية؛ موجهًا التحية إلى روح الشهيد البطل الرئيس "محمد أنور السادات" بطل الحرب والسلام الذى اتخذ بجسارة قرار العبور العظيم رغم شبح الهزيمة، الذى كان يطارد الجميع وتحية له أيضا باتخاذه بشجاعة الأبطال، قرار السلام الذى طوى صفحات الماضى وفتح آفاق المستقبل لسائر المنطقة.