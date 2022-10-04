شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الممثلين ترشح يحيى الفخرانى لجائزة النيل فى الفنون بجوائز الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين عن ترشيحات النقابة لجوائز الدولة، حيث رشحت النقابة الدكتور يحيى الفخرانى لجائزة النيل فى الفنون، فيما رشحت مهندسة الديكور الكبيرة نهى برادة، والتى قدمت ديكور مسرحية مدرسة المشاغبين وسيدتى الجميلة وشارع محمد على لجائزة الدولة التقديرية.

أما جائزة الدولة فى التفوق فرشحت النقابة الدكتور مصطفى سليم رئيس قسم الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية، فيما رشحت سعاد آل عبد الله جائزة النيل للمبدعين العرب.

وفى سياق متصل بدأ المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، في استقبال طلبات الترشح لجوائز الدولة فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية للعام 2023، وتشمل جوائز الدولة (النيل، والتقديرية، والتفوق، والتشجيعية) ابتداءً من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2022، وذلك إعمالًا لأحكام القانون رقم (37) لسنة 1958؛ والقوانين المعدِّلة له بإنشاء جوائز الدولـة للإنتاج الفكرى وتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.

أعلن المجلس الأعلى للثقافة عن الفروع والموضوعات التي يجري التقدم لها في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2022.

وكان ترأس الدكتور يحيى الفخراني مهرجان القاهرة للدراما فى دورته الأولى، وأعرب الدكتور يحيى الفخرانى الرئيس التنفيذى للمهرجان، عن سعادته بإقامة هذا الحدث الضخم، الذى يهدف إلى إثراء المجال الفنى، خاصة الإنتاج الدرامى، ويسعى إلى تشجيع كل المواهب المتميزة بما يخدم الصناعة ككل، تحت إشراف نخبة من النقاد المتخصصين فى كافة المجالات المرتبطة بصناعة الدراما، وتكريم الفنانين المتميزين، والاحتفاء بالمواهب التى استطاعت إثبات نفسها على الشاشة، ونالت إعجاب الجمهور.