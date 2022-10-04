شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس: الغناء أمام الرئيس السيسى شرف كبير.. وأشعر دائما أنى مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة الإماراتية بلقيس عن سعادتها المشاركة فى أوبريت "لمتنا" بالندوة التثقيفية التى نظمتها القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 49 لنصر حرب أكتوبر المجيدة، والغناء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقالت بلقيس لـ"الخليج 365": "مبسوطة وسعيدة بالمشاركة لثانى مرة فى حدث عظيم وهى الندوة التثقيفية للاحتفال بنصر حرب أكتوبر، خاصة بعد مشاركتى فى الاحتفالية للعام الثانى على التوالى بعد 2021".

وأضافت بقليس:" شرف كبير لأى فنان الوقوف في احتفالية حرب أكتوبر والغناء أمام الرئيس السيسي، ومحظوظة أنى وقفت مرتين ودائما بحس أنى مصرية وأشارك المصريين فرحتهم واحتفالاتهم، والفترة الماضية كنت مركزة فى أغنية الأوبريت بكل حماس وطاقة والتفرغ في الاستوديو والتمرين على الأغنية لتقديمها بشكل يليق مع الحدث العظيم".