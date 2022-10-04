شكرا لقرائتكم خبر عن إليزابيث أولسن تكشف تفاصيل معاناتها مع نوبات الهلع وكيف تجاوزتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الممثلة الشابة إليزابيث أولسن، عن أول مرة تعرضت فيها لنوبة هلع، واعتقادها بأنها ستموت عندما تعرضت لها، الممثلة صاحبة الـ33 عاما، اختبرت أول نوبة هلع لها، عندما كانت تبلغ من العمر 21 عامًا، وكانت وقتها تقيم فى مدينة نيويورك، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وأخبرت إليزابيث، "فاريتى"، أنها لم تكن تعلم ما هى نوبة الهلع والقلق، حتى عانت منها لأول مرة وهى فى عمر الـ21 عاما، وقالت: "كنت أعيش فى شارع 13 بين 6 و7، وكنت أعبر الجادة السادسة فى شارع 14، وأدركت أننى لا أستطيع عبور الشارع، وقفت مقابل الحائط، واعتقدت أننى سأموت فى أى لحظة".

وتابعت: "إذا انتقلت من حالة البرد إلى الشعور بالحرارة، ومن الحار إلى البارد، ومن الشبع إلى الجوع، أى نوع من التغيير فى جسدى، كان جسدى كله يفكر بوجود شىء خاطئ"، وأضافت "بدأت نوبة الهلع فى التصاعد، لقد كان أمر غريبًا جدًا، قال طبيب الأنف والأذن والحنجرة إنه يمكن أن يكون مرتبطًا بالدوار لأن الأمر كله يتعلق بالدوران حقًا".



اليزابيث أولسن

وكشفت نجمة "WandaVision" أنها على اتصال مع محترف علمها بعض "ألعاب العقل" لمساعدتها على التركيز، وأضاف: "كان لدى صديقة كانت تقابل طبيبًا نفسيا، لا أعرف ما إذا كانوا قد عولجت لأنها تعرضت لنوبات هلع قبلي، ووتعلمت الكثير من ألعاب العقل، كان فى الواقع مشابهًا جدًا لتمرين التمثيل والذى يسمى التكرار، حيث تقوم فقط بإبداء الملاحظات باستمرار حول الشخص الذى أمامك وتحاول فقط الاتصال".

واستطردت: "عندما كنت أسير فى الشارع، كنت أبدأ فى تسمية كل شىء رأيته بصوت عالٍ لإخراج نفسى من الأفكار المتصاعدة فى عقلى"، واعترفت إليزابيث بأن النظام نجح معها، وعلى الرغم من أنها "لا تريد أن تتعاطى الأدوية"، إلا أنها حملت بعضها معها كوسيلة راحة، كما شرحت: "لم أكن أرغب فى تناول الدواء، لكن كان لدى دواء فى حال شعرت أننى أعانى من حالة طارئة وكان مجرد وجود ذلك فى حقيبتى شعورًا جيدًا".