شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال: شرف كبير الوقوف أمام الرئيس السيسى وفخور بإنجازات بلدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم إسلام جمال عن سعادته البالغة بوقفه أمام الرئيس السيسى، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، قائلا لـ"الخليج 365" إن الوقوف أمام الرئيس السيسى شرف كبير لأى مصرى، خاصة مع احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر، لافتاً إلى أن جموع الفنانين مستعدين لفداء وطنهم وشعبهم وعرضهم وبلدهم مصر، كما أننى فخور ببلدى مصر على الإنجازات والجمهورية الجديدة التى نعيش فيها.

وقدم إسلام جمال والفنان أحمد بدير مشهداً درامياً عن "اليأس خيانة"، وأوضح خلال المشهد أن اليأس بمثابة خيانة للبلد، ومن الواجب أن يتحمل كل فرد ويضحى من أجل بلده حتى تظل صامدة أمام الهجمات.





وفى سياق آخر، يشارك إسلام جمال فى بطولة مسلسل "الحشاشين"، بطولة النجم كريم عبد العزيز، المقرر أن يخوض به منافسات دراما رمضان المقبل، من إخراج بيتر ميمى، وتأليف عبد الرحيم كمال، حيث من المقرر أن يقدم إسلام شخصية محورية وهامة فى أحداث المسلسل الذى يعد من أضخم انتاجات الموسم الدرامى المقبل.

ويشار إلى أن آخر أعمال إسلام جمال مسلسل "العائدون" بطولة أمير كرارة وأمينة خليل ومحمود عبد المغنى، وعرض فى رمضان الماضى، من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار، كما ينتظر إسلام عرض فيلم "السرب" بطولة أحمد السقا وشريف منير وكريم فهمى، وعدد من النجوم، إخراج أحمد نادر جلال.