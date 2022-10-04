شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تحتفل بعيد ميلادها الـ54.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الفنانة صابرين بعيد ميلادها الـ54 فهى من مواليد 4 أكتوبر عام 1967، أحبت الفن منذ صغرها فهى ابنة شقيقة الفنانة نعيمة عاكف، حيث ورثت حبها للفن عنها، كما شاركت خلال فترة نشاطها الفنى فى أكثر من 100 عمل فنى، ما بين السينما والدراما، والمسرح.

درست فى كلية الآداب قسم فلسفة، وبعد تخرجها طغى الفن على حياتها فشاركت فى عدد كبير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية المهمة، حتى أسند لها دور "أم كلثوم" عام 1999 فى مسلسل يحمل اسمها ويتحدث عن سيرتها الذاتية، ورغم النجاح الكبير الذى حققته إلا أنها قررت اعتزال الفن وارتداء الحجاب.

وفى عام 2006 قررت العودة إلى التمثيل مرة أخرى بدورها فى مسلسل "كشكول لكل مواطن"، ثم توالت بعدها مشاركتها السينمائية والتليفزيونية، وكان من أشهر أعمالها: "اخترت حياتى، ليالينا، عروستى، ورا كل باب، أفراح إبليس، زى القمر، شيخ العرب همام، الشك، أهالينا، حمرى جمرى، العمدة هانم".

وكان آخر أعمال صابرين مشاركتها فى بطولة مسلسل "أعمل إيه" الذى يعرض خلال الفترة الحالية عبر شاشة قناة DMC، برفقة الفنان خالد الصاوي وعدد كبير من الفنانين وهم: ، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، نهال عنبر، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل، مفيد عاشور، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى.