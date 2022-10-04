عبير صبري ترتدي الحجاب وتؤدي مناسك العمرة لشقيقها الراحل.. وجمهورها يتغزل في وسامته – «صورة»

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 02:50 مساءً - شاركت الفنانة المصرية عبير صبري، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة لها من المسجد الحرام خلال أدائها مناسك العمرة لشقيقها والذي رحل عن عالمنا قبل أشهر.

وظهرت عبير صبري، وهي ترتدي عباءة سوداء وحجاب على الرأس، وعلقت على الصورة قائلة: “من أجمل وأطيب مكان في الأرض… الحمد لله… عمرة لأخويا حبيبي ربنا يرحمه ويسعده بالجنة ويرحم كل الراحـــلين عنا… ما شاء الله”،

وتفاعل الجمهور مع منشورها وتغزل الكثيرين في جمالها بالحجاب، كما اشادوا بوسامة شقيقها الراحل داعين له بالرحمة والمغفرة.

عبير صبري تؤدي مناسك العمرة لشقيقها الراحل – الصورة من حساب الفنانة على إنستجرام

رثاء عبير صبري لشقيقها

ورثت عبير صبري، شقيقها الوحيد أحمد، قائلة في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “يا حبيبي يا حتة من قلبي ليه يا حبيبي تسيبنا وتسيب ابنك وتمشي، كنت جميل وطيب وبتضحك وحنون علينا وعلى ماما.. ماما بتموت من غيرك وإحنا مكسورين أوي وقلبنا اتقسم من الحزن”.

وأضافت: “يا ريتني أنا ولا أنت يا حبيبي كنت تفضل لابنك وشبابك.. أنا بحبك أوي يا أحمد وربنا بيحبك وماما ومروة وهدير ومروان ابنك أنا هخلي بالي منه وهيكبر وهيبقى أحسن واحد في الدنيا، وإنت هتروح الجنة إن شاء الله وهشوفك قريب وآجي لك وسلم على بابا، ربنا يرحمك ويغفر لك يا نور عيني يا أخويا اللي حيلتي من الدنيا يا حبيبي”.

وقالت الفنانة المصرية في منشور آخر: “الألـــم هو الأصل في الدنيا.. ولحظات السعاده هي مجرد مسكنات شحيحة.. ربنا يرحمك يا أحمد ياحبيبي ويعوضك في الجنه بكل شيء اتحرمت منه”.

عبير صبري تتحدث عن فترة ارتدائها للحجاب:

وكانت قد تحدثت الفنانة المصرية عبير صبري مؤخرا عن فترة ارتدائها الحجاب والسبب الذي دفعها لهذه الخطوة، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية بوسي شلبي في برنامج “ليالي Ten” على قناة Ten TV.

عبير صبري قالت: “في فترة تركت العمل وكان وقتها لدي إشـــكاليات فكرية وديــنية لم أعرف كيف يمكنني حلها، وكان الاتجاه السائد وقتها أن الفن حــرام وأن نترك العمل ونرتدي الحــجاب، وتأثرت بهذه الموجة”.

وكشفت أن وفــاة ابنة شقيقتها كانت السبب في ذلك، حيث قالت: “كان المحرك الأساسي وفــاة ابنة شقيقتي، توفيت وهي طفلة صغيرة، ابتعــدت لسنوات عن العمل، ثم حدث “يوتيرن” جديد في حياتي وعدت للتمثيل”.

عبير صبري تكشف حقيقة ندمها على ارتداء الحجاب:

وكانت قد عبّرت عبير صبري منذ فترة عن اســتيائها مما تتداوله بعض وسائل الإعلام، بأنها نــدمت على فترة ارتدائها للحــجاب، فقررت توضيح الأمر وتصحيح ما يتم تداوله، فنشرت تدوينة عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام،

وكتبت عبير فيها: “باختصار أنا عملت حلقة مع دكتور عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس وكان سؤال من دكتور عمرو نــدمتي على لبس الحجاب رديت حرفيا: ندمت إني لبسته بدون ما أكون مستعدة مظبوط”.

وأضافت عبير صبري: “وندمت إني قــلعته واتمنى ارجع له في توقيت تاني ربنا يختاره ليا.. نقطه آخر السطر”، وكشفت عن مدى استيائها من تداول بعض وسائل الإعلام، بأنها ندمت على ارتداء الحجاب بشكل عام، دون التدقيق في تصريحها السابق، وذلك من أجل مجاراة “الترند” الذي بدأ قبل أيام بسبب تصريحات الفنانة رانيا يوسف عن الحجاب أيضا.

واستطردت عبير صبري: “أنا يا جماعة مش من محبي الترند ولا بحترمه وبشوفه شيء رخيص وتافه ومايعبرش عن شخصيتي المتوازنة المحترمة والنقطة بتاعة الحجاب دي تحديدًا معروف رأيي فيها دايما اني بعتبره فرض وأحترمه وأتمنى العودة ليه”، ولاقت تدوينة الفنانة المصرية تفاعلا كبيرا من قبل جمهورها، الذين عبروا عن إعجابهم برأيها الخاص في فكرة ارتداء الحجاب.

استياء عبير صبري من السوشيال ميديا

من ناحية أخرى عبرت عبير صبري، عن استيائها من السوشيال ميديا، خاصة بعد انتشار عدد من الجرائم… وقالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “الضغوط على الناس والشباب عالية جدًا، خصوصاً على السوشيال الميديا الشـــريرة اللي بتوري صورة للناس على إنهم متميزين وبيرفكت من خلال صور مزيفة ومش حقيقية، وصور بالفلاتر وصور الأكل الفاخر والملابس الفاخرة والسفريات للمالديف وغيره والشنط الغالية والأجسام وعمليات النحت، وعايزة أبقى شبه فلان أو فلانة وعايز أبقى مشهور وخلاص”.

وأضافت: “حتي لو شهرتي قايمة على إني أتصور وخلاص واسمي اللي بعمله بلوجر، وده شيء بلا محتوى أو قيمة حقيقية وعايز تليفون زي اللي في إيد صاحبي وقرف كتير والشباب مش عارف يبقى سعيد لأنه عايز ساعة غالية وعربية غالية، ومبقاش حد بيدوّر على معنى السعادة الحقيقية، وكل الناس بتقلد بعض”.

جدير بالذكر أن عبير صبري شاركت في سباق رمضان 2022 المنقضي من خلال “مسلسل يوتيرن” بطولة ريهام حجاج، توفيق عبدالحميد، أيمن القيسوني، وكريم قاسم وغيرهم، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

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