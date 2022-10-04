“بالفوشيا”.. أناقة وجاذبية تجمع توبا التركية وياسمين صبري في باريس… هل تعمدت الأولى تجاهلها؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 02:50 مساءً - تصدرت الممثلة التركية «توبا بويوكستون» ترند محرك البحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت صورا تجمعها بالفنانة المصرية ياسمين صبري وهى تسير خلفها بالصدفة، أثناء مشاركتهما في أسبوع الموضة التي أقام الاحتفال به في باريس.

وشاركت توبا متابعيها عدة صور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وظهرت توبا في الصور وهى في باريس لحضورها أسبوع الموضة، وتبين في الصور الفنانة ياسمين صبري وهى تسير خلفها.

صورة تجمع توبا بويوكستون و ياسمين صبري

وحول تفاصيل الصورة، كانت توبا قد شاركت متابعيها عبر حسابها على «فيسبوك» سلسلة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها في شوارع باريس وسط المارة، مُتألقةً بفستان متوسط الطول جاء بقصة صدر عكسية مدببة من المنتصف، في حين صمم بأكمام طويلة.

ولاحظ المتابعون العرب تواجد ياسمين صبري تسير إلى الخلف من توبا، مُتألقة بفستان فوشي بسيط وبفتحة طويلة تصل لأعلى الفخذ نسقته مع جوارب طويلة وحذاء ذي كعب عالٍ، بينما أسدلت خصلات شعرها الأسود على جانبي كتفها بطريقة منسدلة.

تجاهل توبا لـ ياسمين صبري

واعتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن توبا تحاول تجاهل تواجد ياسمين صبري، إلَّا أن البعض الآخر يرى أنها لم تدرك تواجدها منذ البداية ولا تعلم أنها ممثلة وشخصية مشهورة في الشرق الأوسط، فعلَّقت إحداهن: “اللي وراكي دي ممثله من مصر يا توبا ها بعرفك بس لاحسن تكوني مش عارفاها”.

وقارن أحد المتابعين بين ياسمين وتوبا، لاسيما أن الأخيرة لا تحمل مظلة، وكتب: “توبا ماشية على المطر عادي من غير مظلة..الثقة حلوة يا جماعة”.

وحول سبب تواجد ياسمين في صورة توبا يعود لإنشغالها بجلسة تصوير هي الأخرى، حيث نلاحظ تواجد أحد المصورين أمامها مستعدًا لالتقاط صورها.

هذه الصدفة الغريبة دفعت المتابعين بالتساؤل عن النجاح الكبير الذي من الممكن أن يحققه عمل مشترك بينهما عربي-تركي

تعليقات الجمهور على الصورة

وكتب حساب يحمل اسم «ماهر مهران» عبر التعليقات «ماتستغربيش يا توبا من التفاعل، دي جدعنة من المصريين، عشان بنتنا في الصور»، بينما أجمع آخرون أن جميع من شاهد الصور ترك الإشادة بفستان توبا، ليشير لوجود صبري في الخلفية.

وحاز منشور توبا عبر «فيسبوك» على ما يقرب من 40 ألف إعجاب، ومئات المشاركات، والآف التعليقات التي استحوذ على أغلبها المصريين والعرب، كما نشرت توبا بعد صورها مع صبري، منشورة يحتوى على صورة منفردة ظهرت خلالها وهي ترتدي الفستان ذاته، ولم يحصد على تفاعل كبير.

توبا تقلد بلقيس فتحي

وعلى جانب آخر، استذكر روّاد مواقع التواصل الاجتماعي إطلالة الفنانة اليمنية بلقيس فتحي التي اعتمدتها في عرض أزياء “فالنتينو” لخريف وشتاء 2022- 2023 في العاصمة الإيطالية روما، والتي تتشابه بالإطلالة التي اختارتها توبا، إلَّا أن الاختلاف بينهما هو انتعال بلقيس حذاء “بلاتفورم” بلون الفوشيا، بينما اختارت توبا جزمة من الجلد بتصميم الـ “بلاتفورم” بنفس اللون.

من هى توبا التركية؟

توبا ممثلة تركية ولدت في 5 يوليو 1982 في مدينة أسطنبول بتركيا، اشتهرت بمصر وبالدول العربية باسم لميس، واشتهرت أيضا بتمثيلها بعدة الأدوار الرومانسية مثل مسلسل «سنوات الضياع» وعرض عام 2005 ومسلسل «عاصي» وتم عرضه عام 2006 ومسلسل «بائعة الورد» 2010 ومسلسل «العشق الأسود» عام 2014.

أسبوع الموضة في باريس

وعن أسبوع الموضة فهو عبارة عن سلسلة من عروض المصممين التي تقام كل عامين في باريس بفرنسا مع فعاليات ربيع-صيف وخريف-شتاء ويتم تحديد التواريخ بواسطة اتحاد الأزياء الفرنسي، حيث يقام الأسبوع في كافة أنحاء المدينة.

من ناحية أخرى شارك عدد من النجوم والنجمات في أسبوع الموضة في باريس من بينهن: الممثلة الإيطالية مونيكا بيللوتشي، الفنانة مي عمر، الفنانة سلمى أبو ضيف، الفنانة اللبنانية مايا دياب، والفنانة اللبنانية إليسا.

ياسمين صبري في صاحبة السعادة

وكانت قد حلت الفنانة ياسمين صبري في لقاء مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» على قناة «dmc» مؤخرا، وتصدرت ترند جوجل خلال الساعات الماضية، وركزت ياسمين في حوارها على قيامها ببعض الأمور التي ساهمت في تطوير شخصيتها، ومنها رحلتها لنيبال وبالي، وممارستها لليوجا بانتظام، وعن استعدادها لفتح براند خاص بالماكياج بها

وتحدثت الفنانة ياسمين صبري عن تفاصيل رحلتها لـ نيبال وبالي، مشيرة إلى أنها مارست اليوجا وتعلمت العديد من الأشياء، بجانب الحديث عن أمنيتها لإنشاء براند ميكب.

وقالت ياسمين صبري خلال لقائها: «كل سنة بسافر دولة مختلفة، ومارست اليوجا مع راهب بوذي في بالي ونيبال لأن روحانياتهم مختلفة»، والراهب كان يتكلم عن الزهد في الحياة وأكد لي إن «مفيش شيء دايم».

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