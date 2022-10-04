شكرا لقرائتكم خبر عن أليجري يطلب من إدارة يوفينتوس طلبًا غريبًا بشأن مستقبل نجم وسط الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تناولت تقارير صحفية إيطالية موقف فريق نادي يوفينتوس من تجديد التعاقد، مع النجم الفرنسي أدريان رابيو لاعب وسط الفريق، حيث أكدت أن المدرب الإيطالي أليجري أظهر تمسك كبير ببقاء اللاعب وعدم رحيله فى الفترة المقبلة، على عكس المتوقع تمامًا، خاصة أن اللاعب كان قاب قوسين أو أدني من الإنتقال إلى نادي مانشستر يونايتد فى الصيف الحالي.

وأكدت التقارير أن إدارة يوفينتوس ما زالت تسعي وراء التخلص من اللاعب، مما قد يجعل أليجري يدخل فى صدام منتظر مع مسئولي الفريق، لا سيما أن الأمور ليست على ما يرام بين الطرفين، كما أن سوء نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة يحتم على المدرب الإيطالي فى عدم إبداء رأيه فى اللاعبين الراحلين والقادمين فى الفترة المقبلة، إذا أراد الإستمرار على رأس القيادة الفنية للفريق.



أسباب رغبة مسئولي اليوفى التخلص من اللاعب!

ويري مسئولي يوفينتوس أن راتب اللاعب السنوي الضخم يكبد خزائن الفريق العديد من الخسائر فى الفترة الحالية، كما أن الحالة الإقتصادية للفريق الإيطالي غير سامحة لتجديد التعاقد مع اللاعب، والذي ينتهي فى صيف 2024، مما يجعل الفريق يأمل فى التخلص من اللاعب خلال الصيف القادم كحد أقصي، تحسبًا لرحيل اللاعب مجانًا عن الفريق بنهاية عقده.



موقف أليجري من الإستمرار مع يوفينتوس

وما زال الغموض يحوم حول مصير المدرب الإيطالي أليجري مع يوفينتوس، حيث أن الفريق يعاني من تراجع فى النتائج بشكب ملحوظ فى الموسم الحالي، بعدما احتل الفريق المركز السابع فى الدوري المحلي، فى حين بم يتمكن من الفوز سوي فى 3 مواجهات من أصل 8 مباريات خاضها الفريق، إضافة إلى تأزم موقف الفريق فى الصعود من دور المجموعات بدوري الأبطال، بعد التعرض للهزيمة فى أول جوالتين أمام باريس وبنفيكا.