شكرا لقرائتكم خبر عن فولة واتقسمت نصين.. تشابه كبير بين الأميرة ديانا وإليزابيث ديبيكى فى The Crown والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتدت الممثلة العالمية إليزابيث ديبيكى سترة مستوحاة من أزياء البحرية حيث تحولت مرة أخرى إلى هيئة الأميرة ديانا، من أجل تصوير مشاهد جديدة لـمسلسل Netflix الناجح The Crown، وتتمتع الممثلة الأسترالية، 32 عامًا، تشابهًا غريبًا مع الراحلة الملكية الأشهر عندما صورت مشاهد فى بالما دى مايوركا، بإسبانيا.

استنادًا إلى الزى يُعتقد أن المشاهد تصور الأميرة عند وصولها إلى مطار لواندا، فى أنجولا، مع بداية زيارتها للصليب الأحمر فى يناير 1997 للترويج عن جهود المبذولة لتخليص البلاد من الألغام الأرضية.



الأميرة ديانا

وأعادت إليزابيث تصميم واحدة من ملابس ديانا المريحة للزيارة، مرتدية سترة أنيقة باللون الأزرق الداكن مع الجينز والحذاء الرياض، وارتدت تيشيرت وإكسسواراتها بأقراط ذهبية كبيرة للمشهد الشهير.

وكانت الأميرة ديانا هناك للقيام بجولة فى أربعة مشاريع للصليب الأحمر فى البلاد، التى كانت فى منتصف فترة هادئة خلال الحرب الأهلية التى استمرت عقودًا، وبدأ الصراع عام 1975 مع استقلالها، ومرت بفترات من القتال، إلا أن الصراع انتهى أخيرًا فى عام 2002.



إليزابيث ديبيكي

وعلى جانب آخر، زعمت كاتبة السيرة الملكية، أنجيلا ليفين - فى وقت سابق - أن الأمير هارى قال بعض الأشياء السيئة بشأن الملكة كاميلا، وأن مسلسل The Crown كان "قاسيًا" فى تجسيد شخصيتها، وقالت المؤلفة الملكية تصريحاتها فى لقاء مع المذيعة كريستين لامبارد، للتحدث بصراحة عن الملكة كاميلا، بعد إصدار سيرتها الذاتية الجديدة "From Outcast to Future Queen Consort"، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقالت كريستين لامبارد: "أنجيلا، شعرت بأنك مضطرة لكتابة هذا الكتاب لأنك عرفتها وشعرت أنه قد تم تمثيلها بشكل خاطئ على مر السنين وأردت روايتك للأحداث"، فيما قالت أنجيلا: "نعم، هذا هو الحال فى الواقع، قررت أننى يجب أن أعيد التوازن إلى الأشياء، أحدهما كان The Crown، الذى كان قاسيًا حقًا لها، والآخر كان الأمير هارى، الذى قال عنها بعض الأشياء السيئة حقًا".



بين الحقيقة والمسلسل



كواليس The Crown

فى The Crown، تجسد شخصية كاميلا كونها مجرد عشيقة لأمير ويلز، مثل جدتها الكبرى، أليس كيبل، التى كانت عشيقة للملك إدوارد السابع، وهو الجد الأكبر للملك تشارلز، وبينما يؤكد تشارلز أن إدوارد أحب أليس فى المسلسل، لكن المسلسل يركز أكثر على ديانا أثناء الزواج.

كاتبة السيرة الذاتية، التى كتبت 9 كتب غير روائية، مع التركيز على كبار أعضاء العائلة المالكة، تدعى أن صور الملكة كانت غير عادلة، مشيرة إلى أنه "كلما تعرفت عليها أكثر كلما أحببتها أكثر"، وفى عام 2015، كشفت أنجيلا أنها أمضت ثلاثة أشهر مع كاميلا لكتابة مقال طويل.

وقالت: "لقد بحثت عن الأشخاص الذين سيسجلون حول العائلة المالكة، وأولئك الذين عملوا معها خلال أنشطتها الخيرية المختلفة، وأعضاء فريق العمل والأصدقاء فى محاولة لجعل الكتاب معقولًا قدر الإمكان".