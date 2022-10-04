شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Smile ينجح فى جذب اهتمام الجمهور بطريقة دعاية غريبة ومختلفة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت بشكل واسع عبر السوشيال ميديا خلال شهر سبتمبر الماضى حملة الترويج لفيلم الرعب الجديد "Smile"، وذلك من خلال الملاعب التى تشهد أحداثًا رياضية، ففى طريقة دعاية مختلفة وغربية طالبت شركة "باراماونت بيكتشيرز"، وهى الشركة المنتجة للفيلم، أبطال العمل بالظهور بين الجماهير فى المدرجات وعلى وجوههم تعبيرات مرعبة، وابتسامات مخيفة قاموا بأدائها فى الفيلم، حسبما ذكر موقع tag24 وهو ما ساعد فى الدعاية عن الفيلم وبالتالى تحقيقى إيرادات ضخمة وصلت 22 مليون دولار فى أمريكا الشمالية، و36 مليون دولار حول العالم.

ووصلت إيرادات فيلم الرعب Smile إلى 36 مليونًا و500 ألف دولار فى شباك التذاكر حول العالم، منذ طرحه يوم 30 سبتمبر الماضى، العمل الجديد من إنتاج شركة Paramount Pictures، وانقسمت إيرادات الفيلم بين 22 مليون دولار بدور العرض الأمريكية التى وصل عددها إلى 3645 دار عرض، و14 مليونا و500 ألف دولار فى شباك التذاكر حول العالم.



تعبيرات مخيفة لابطال الفيلم

تدور أحداثه حول طبيبة تدعى (روز كوتر) وبعد مشاهدة حادثة غريبة ومؤلمة لمريض، تبدأ الطبيبة مواجهة أحداثا مخيفة لا يمكنها تفسيرها، ويجب على (روز) مواجهة ماضيها المزعج من أجل البقاء على قيد الحياة والهروب من واقعها الجديد المرعب.

الفيلم من تأليف وإخراج باركر فين، وبطولة كل من: سوزى بيكون، كايل جالنر، جيسى تى آشر، كيتلين ستاسي، وتبلغ مدته نحو ساعتين. وأخرج باركر فين من قبل فيلمين قصيرين هما Laura Hasn't Slept وThe Hidebehind.



دعاية مختلفة عن فيلم smile

حقق فيلم Smile فور عرضه الافتتاحى، الجمعة، فى دور السينما الأمريكية 8.2 ملايين دولار من 3645 قاعة عرض، فيما بلغت ميزانيته 17 مليون دولار فقط، مما يؤكد أن الفيلم سيحقق أرباحا مرتفعة للغاية، وكتبت الناقدة لوفيا جياركى فى هوليوود ريبورتر عن فيلم smile: عمل مروع عن روح شيطانية تلتصق بصدمات ضحاياها.