شكرا لقرائتكم خبر عن ابن توم هانكس يتحدث عن علاقة والده وزوجته ريتا ويلسون مع أبنائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى كولين هانكس ببعض التصريحات حول والده النجم العالمى توم هانكس، وزوجته ريتا ويلسون، حيث إن توم أنجب كولين من زوجته السابقة سامانثا لويس، وأشار كولين، البالغ من العمر 44 عامًا، فى تصريحات لـ"TODAY" مع Hoda and Jenna، يوم الاثنين، أن لديه جدين رائعين لأبنائه، وقال الممثل الذى لديه طفلان، أوليفيا جين 11 عامًا، وشارلوت براينت 9 أعوام، مع زوجته سامانثا براينت "إنهما رائعان حقا".

وأضاف مازحا عن والده "سيكون من الرائع أن ينتبها لوقت نوم الأطفال وطهى الطعام الذى سيأكله الأطفال.. ولا يعطونهما الكثير من السكر.. هناك الكثير من عدم الالتفات إلى الجدول الزمنى لدى أبى مع أبنائى".



توم هانكس وابنه كولين وزوجته ريتا ويلسون

اشتهر كولين بعمله فى أفلام مثل Orange County و King Kong و The House Bunny وسلسلة أفلام Jumanji، ومسلسلات Roswell و Dexter و The Good Guys و The Offer، وظهر أيضًا فى الجزء الثامن من سلسلة HBO المصغرة Band of Brothers (2001) التى أنشأها والده توم هانكس وستيفن سبيلبرج.

فى حين ظهر والد كولين، توم هانكس، فى 85 فيلمًا مذهلاً خلال مسيرته التى استمرت 50 عامًا، وفى هذا الأسبوع، قال الممثل البالغ من العمر 66 عامًا، إنه يشعر أن أربعة من أعماله فقط كانوا "جيدين جدًا"، لكن نجم هوليوود رفض ذكرهم، حيث قال "لقد صنعت الكثير من الأفلام، وأربعة منها جيدة جدًا، على ما أعتقد، وما زلت مندهشًا من كيفية تجميع الأفلام معًا".