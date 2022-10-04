بسبب هشام سليم .. يسرا توجه رسالة مؤثرة لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة يسرا، جمهورها رسالة مؤثرة نيابة عنها وعن زوجها خالد سليم، ووجهت الشكر لكل من حرص على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل هشام سليم.

وكتبت يسرا على حسابها الرسمي بـ إنستجرام : "اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرًا منها، أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أفراد أسرتي، أشكر كل من قدم لنا التعزية الصادقة والمواساة الحسنة في وفاة فقيدنا هشام سليم الحبيب المغفور له بأذن الله تعالى، سواء بالحضور شخصيا أو الاتصال أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي واعتذاري عن عدم الرد على الجميع.

وتنتظر النجمة يسرا عرض مسلسل روز وليلى بمشاركة الفنانة نيللي كريم.