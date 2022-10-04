شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد شمس البارودى.. تعرفت على حسن يوسف بخناقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل، اليوم الثلاثاء، النجمة شمس البارودى بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد 4 أكتوبر، حصلت على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية، وكان أول أدوارها المسلسل التليفزيونى "العسل المر".

وتعتبر النجمة شمس البارودى من أكثر نجمات جيلها جمالا وجاذبية فى فترات السبعينيات وثمانينيات القرن الماضى، بدأت حياتها الفنية مطلع الستينيات، وكانت فى ذلك الوقت لا تزال تستخدم اسمها الحقيقى شمس الملوك، لكن سرعان ما غيرت اسم شهرتها ليكون "شمس البارودى".

شاركت فى العديد من الأعمال السينمائية وهى "حكاية 3 بنات"، "الشيطان" "الرجل الآخر"، "الراهبة"، "دنيا البنات"، "شارع الملاهى"، "رحلة حب"، "فندق السعادة"، "حب على شاطئ ميامى"، "دموع بلا خطايا"، "المجرم".

واعتزلت الفنانة الجميلة شمس البارودى فى عز مجدها وشهرتها وشبابها بعد أداء العمرة عام 1982، وقررت الابتعاد عن الأضواء والتفرغ للعبادة ولأسرتها وزوجها وأبنائها، حيث تزوجت الفنان الكبير حسن يوسف وأنجبت منه أبناءها الأربعة ناريمان وعمر ومحمود وعبد الله، ورفضت كل المغريات للعودة للأضواء من جديد.

وسبق أن قال الفنان حسن يوسف إن علاقته بزوجته شمس البارودى بدأت بخناقة عندما كانا يشتركان لأول مرة معا فى بطولة أحد الأفلام فتأخرت شمس عن التصوير، واتصل بها كونه بطل العمل ليسألها "اتأخرتى ليه يا شمس"، فانفعلت عليه قائلة "مين حضرتك، وأنت مالك أنا اللى يكلمنى ويسألنى المخرج أو المنتج"، ولم تذهب شمس البارودى للتصوير ولم تكمل الفيلم، ليلتقيا للمرة الثانية فى فيلم "حكاية 3 بنات"، وبعده فيلم "رحلة حب" الذى تم تصوير مشاهده فى سوريا، حيث تعيش عائلة شمس البارودى، وهناك بدأت قصة الحب بينهما وتقدم للزواج منها وتزوجا فى فبراير 1972، واشتركا فى بطولة عدد كبير من الأفلام.