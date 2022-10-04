شكرا لقرائتكم خبر عن آخر رسالة من عمرو سمير لوالدته ماجدة عاصم .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت عن عالمنا الساعات الماضية الإعلامية القديرة ماجدة عاصم والدة الفنان الراحل عمرو سمير بعد صراعها مع مرض السرطان، وذلك بعد مرور 5 سنوات على رحيل نجلها.

كانت تجمع عمرو سمير بوالدته الإعلامية ماجدة عاصم قصة حب كبيرة لا يتأخر فى التعبير عنها فى كل مناسبة، حتى كانت آخر كلماته عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" رسالة لها فى عيد الأم، قال فيها: "بفرح جداً لما حد يقولى إنى متربى وعندى أخلاق، لأنك إنتى يا حبيبتى السبب فى ده، حبك وحنانك وتفهمك وعقلك وقلبك اللى قد الدنيا هما السبب فى ده، يا رب أكون إديتك ولو جزء صغير من اللى إديتهولى يا كل الدنيا".



عمرو سمير

وتابع عمرو سمير: "بحبك حب عمرى ما هعرف أوصفه، كل سنة و أمهاتكم بخير و بصحة وربنا يخليهم ليكوا لو هما معاكوا ويرحمهم ويجعلهم فى مكان أجمل لو هما معاه وافتكروا دايماً إن أجمل هدية لأى أم هى إنها تشوف ولادها قلبهم كبير وأخلاقهم طيبة"، مرفقا رسالته بعدد من الصور التى تجمعه بها.



عمرو سمير ووالدته ماجدة عاصم

الإعلامية ماجدة عاصم إحدى مذيعات الربط على القناة الثانية تزوجت ماجدة من الفنان الراحل كرم مطاوع، وقدمت مجموعة من البرامج الفنية وللأطفال ولعل أشهرها كان برنامج "ذكريات وحكايات" الذى كان يستضيف مجموعة كبيرة من الفنانين والقامات الفنية الكبيرة، وإخراج هناء العشماوى .

خرجت ماجدة عاصم من التليفزيون المصرى بعد وصولها لسن التقاعد، وبعدها اتخذت قرارا بارتدائها الحجاب.