أمينة تعتذر لـ سالي عبدالسلام: "أنا تعبانة جسديا ونفسيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعربت الفنانة أمينة، عن مرورها بأزمة صحية خلال الفترة الحالية، موجهة اعتذارا للإعلامية سالي عبدالسلام لعدم حضور حفل زفافها.

وكتبت أمينة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "أنا تعبانة جدا جسديا ونفسيا بس عايزة أقول حاجة لسالي عبد السلام.. أنا يوم فرحك كنت تعبانة وما زلت، بس يشهد ربنا إن اللي بعتهولي كان فرح قديم أنا ببرلك مش ضعف بس عشان إنتي غالية عندي بس كده".

واحتفلت سالي عبد السلام، بحفل زفافها بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد من الفنانين، كما كشفت بعد حفل الزفاف عن هوية زوجها عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، ما شاء الله اللهم بارك، لما يتقالي مصر كلها فرحنالك ده رزق، لما الناس دي كلها اللي بحبها تيجي ده رزق، كل واحد عمل شغله بحب في الفرح ده رزق".

وتابعت: "ان يتقالي قفلتي الجيزة كلها ومفيش مكان فى باركينج الاوتيل الناس بتركن برا صف تالت عشان تجيلكوا ده رزق واحنا اسفين، طول عمري كان نفسي اتجوز ظابط محترم وطيب وبيخدم الناس لله، ربنا رزقني بظابط مهندس ..مقدم/ مؤمن الباز، ابن عمدة الشرقية الحاج سالم حبيبي الله يسعده، صبرنا أنا ومؤمن ٣٦ سنة وهو صبر ٤ أيام أكتر هو أكبر ب ٤ أيام".

وأضافت: "كل المعلومات اللي الأخوة الصحفيين كتبوها مش صح.. لا رجل أعمال ولا خريج الAUC

الحمدلله حمداً كثيراً، وبرضه محدش هيصدق عرفنا بعض إزاي، يا طيب يا جدع يا محترم يا خدوم يا ابن الحلال.. بحبك في الله يا طيب، ربنا يرزق الكل يا رب، أدعولنا محتاجين دعوات كتير أوي، جبرنا بخاطر الكل يا رب، أجبر بخاطرنا".

يذكر أن آخر أعمال المطربة أمينة، أغنية "كل سنة وأنت خاين" التي طرحتها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهي من كلمات حمو الماجيك وألحان محمد الجندي وعازف أورج الأفتار محمد السني وتوزيع سيد مزيكا.