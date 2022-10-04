وفاة الإعلامية ماجدة عاصم والدة الفنان الراحل عمرو سمير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

توفيت الإعلامية ماجدة عاصم، وهي إحدى مذيعات الربط على القناة الثانية، إذ تزوجت ماجدة من الفنان الراحل كرم مطاوع، وقدمت مجموعة من البرامج الفنية وللأطفال ولعل أشهرها كان برنامج "ذكريات وحكايات" الذى كان يستضيف مجموعة كبيرة من الفنانين والقامات الفنية الكبيرة، وإخراج هناء العشماوي.

خرجت ماجدة من التليفزيون المصري بعد وصولها لسن التقاعد، وبعدها اتخذت قرارا بارتدائها الحجاب.

وتوفي عمرو سمير نجل الراحلة عندما سافر إلى إسبانيا، وبعد انتهاء إجازته، جاء موعد مغادرة الفندق للاتجاه إلى المطار، ليفاجأ المسئول عن نظافة الغرف بالفندق بأن "عمرو" ما زال نائما في غرفته، رغم حلول موعد الخروج، وعندما طرق العامل الباب لم يرد، فكرر هذا الأمر ثانية وثالثة، دون جدوى، الأمر الذي جعله يفتح باب الغرفة عليه، ليجده مستغرقا في نومه، وعندما أراد أن يوقظه اكتشف أنه فارق الحياة، فبحث عن هاتف "عمرو" المحمول، واتصل بآخر رقم أجرى عليه مكالمته الأخيرة، فكان رقم والدته الإعلامية ماجدة عاصم لتعلم بالخبر.

وتوفي عمرو سمير عن عمر ناهز الـ33 عاما، وشارك عمرو في تقديم عدد من البرامج التليفزيونية، التي تهتم بالشباب، منها برنامج "شبابيك" والذي كان يُذاع على فضائية دريم، كما قام بتمثيل عدد من الأعمال الفنية، منها "عودة الندلة" مع الفنانة عبلة كامل، ومسلسل "جدار القلب" مع الفنانة سميرة أحمد.