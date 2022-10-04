أحدث ظهور لـ لقاء الخميسي بصحبة زوجها.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة لقاء الخميسي، عن أحدث ظهور لها بصحبة زوجها الكابتن محمد عبدالمنصف حارس مرمى الإتحاد السكندري الأسبق الذي أعلن اعتزاله مؤخرا.

ونشرت لقاء، صورتها مع زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا لها من ليلة".

وجاءت تعليقات الجمهور على الصورة، كالتالي: "ربنا يخليكم لبعض ويبارك فيكم"، "قمرين"، "حلويات"، "الحبايب"، أحلى اتنين"، "ربنا يسعدكم ويخليكم لبعض".

يذكر أن لقاء الخميسي خاضت بطولة مسلسل "إجازة مفتوحة"، وشاركها البطولة شريف منير، سميحة أيوب، دنيا ماهر، مراد مكرم، هشام إسماعيل، وعدد من الفنانين، ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.