"الأقصر للسينما الأفريقية" يكرم المخرج السنغالي منصور سورا واد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن تكريمه المخرج السنغالي منصور سورا واد، في دورته الثانية عشرة، وهو من المخرجين الكبار في دولة السنغال وله أعمالا سينمائية متميزة نال بها الكثير من الجوائز العالمية.

وصرح السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان في بيان صحفي: سنكرم المخرج السنغالي Mansour Sora Wade ليمثل دولة السنغال لأفلامه الفنية القيمة والتي عرضت في مهرجان كان وبرلين وميلانو وقرطاج .

كما صرحت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان قائلة: سيتم إقامة برنامج أفلام خاصة بمناسبة تكريم السنغال يضم أفلاما أبو السينما الأفريقية السنغالي "عثمان سيمبين"، وكذلك أول مخرجة في جنوب الصحراء "صافي فاي" وغيرها من الأفلام الهامة التي شكلت جزءا كبيرا من الهوية البصرية للسينما الأفريقية في النصف الثاني من القرن العشرين.

جدير بالذكر أن منصور سورا واد، مولود في داكار، ودرس في فرنسا بجامعة باريس، وحصل على درجة الماجستير في التصوير السينمائي قبل أن يعود إلى السنغال، حيث كان رئيسًا للأرشيف السمعي البصري بوزارة الثقافة من عام 1977 إلى عام 1985، وبدأ كمخرج في إنتاج أفلام قصيرة للتليفزيون أيضًا، وأفلام وثائقية وتقارير مختلفة لقناة TV5 الفرنسية، وفي عام 2001، أخرج أول عمل كامل له بعنوان "ثمن الغفران"، وهو مقتبس من رواية سنغالية شهيرة، كما أخرج ثاني أعماله الطويلة "حريق المنصاري " عام 2009.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الفنان الكبير محمودحميدة، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والسياحة والآثار، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين.