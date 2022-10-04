دوللي شاهين: "زوجي خانني في بيتي ووجدت أشياء نسائية في غرفتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

روت الفنانة دوللي شاهين، حقيقة خيانة زوجها لها، والأسباب الحقيقية وراء انفصالها عنهما.

وقالت دوللي، ببرنامج"البخت" الذي تقدمه الإعلامية خلود عزمي على قناة"الشمس": "أول مرة في أول زواج ليا كنت راجعة من السفر ولما دخلت البيت حصل ارتباك في البيت ودخلت غرفتي لتوضيب أشيائي فسمعت زوجي السابق وهو يتحدث مع امرأة ويقول لها:" أسف مش هعرف أقابلك علشان زوجتي جت دلوقتي بشكل مفاجئ".

وتابعت:" لم أقوم بأي رد فعل وقتها ولكن بعدها كلمتني نفس المرأة التي كان يحدثها زوجي وطلبت مقابلتي، وبالفعل قابلتها وقالت لي أن زوجي السابق أخذ منها بعض المال وهي تحتاج هذا المبلغ فأخبرتها أن تأتي لتصوير فيديو كليب كنت أعمل عليه وقتها وهي كانت تعمل ماكييرة فطلبت منها أن تعمل مقابل أجرها ووافقت لأني ليس لي علاقة بما بينها وبين زوجي".

وأوضحت:" زوجي الأول كان يعمل مصور وكان متواجد وقت تصوير الفيديو كليب وتقابلا في لوكيشن التصوير ونشبت بينهما مشاجرة ومن هنا أعاد الله لي حقي في خيانته لي".

وبشأن خيانة زوجها الثاني لها، أضافت:" كنت عائدة من السفر أيضا ودخلت غرفة نومي بمنزلي فوجدت أشياء نسائية بغرفتي فعرفت أنه يخونني فانفصلنا بصمت ولم أبدي أي ردة فعل لأنه كان موضوع منتهي من قبلها بالنسبة لي" .