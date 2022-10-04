شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد الفنانة شمس البارودى .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الثلاثاء عيد ميلاد الفنانة شمس البارودى التي قدمت عددًا من الأعمال الفنية المهمة وتركت بصمة كبيرة مع الجمهور.

ولدت شمس البارودي في حي الوراق بالقاهرة والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية إلا أنها لم تكمل دراستها فتركت المعهد بعد عام ونصف العام من الدراسة واتجهت للتمثيل.

قدمت أول أدوارها الفنية من خلال المسلسل التليفزيوني "العسل المر"، بدأت شمس البارودي عملها بالوسط الفني على يد المخرج إبراهيم شكري صديق والدها، حيث رشحها للعمل في مسلسل بعنوان "قطر الندى"، وعندما شاهدتها المنتجة ماري كويني، شجعتها على الاستمرار، وأسندت لها دورا صغيرا في فيلم "دنيا البنات" أمام ماجدة الصباحي، كما دعمتها النجمة هند رستم، وأسندت لها دورا مهما في فيلم "الراهبة".

تزوجت من الأمير خالد بن سعود عام 1969 وطلقها بعد 3 أشهر فقط، وبعدها تزوجت من الفنان حسن يوسف عام 1972، وأنجبا ناريمان ومحمود وعمر وعبد الله.

من الأفلام التي شاركت فيها: (حمام الملاطيلي، المتعة والعذاب، شارع الملاهي)، وكانت شمس البارودي ركنًا رئيسيًا كذلك في الأفلام التي أخرجها زوجها الممثل حسن يوسف، ومن بينها (الجبان والحب، القطط السمان، اثنين على الطريق).