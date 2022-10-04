شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء فرقة Aqua يسخرون من عدم إضافة أغنيتهم Barbie Girl إلى فيلم Barbie والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير موقع "nme" أنه لن يتم إضافة أغنية "Barbie Girl" لـ فريق Aqua، والتي انتشرت خلال عام 1997 إلى فيلم Barbie، وهو العمل الذى ستقوم ببطولته الممثل العالمية مارجوت روبي، أمام الممثل العالمى ريان جوسلينج.

المجموعة الدنماركية النرويجية، التي تعمل معًا منذ 25 عامًا، علقت مؤخرًا على حذف الأغنية من الفيلم، موضحة أنها لم تكن متفاجئة، حيث أشارت لين نيستروم أحد أبطال الفرقة الموسيقية، قائلة :" لم اشعر بـ غرابة لاستبعاد الأغنية من الفيلم، وهذا من الممكن أن يكون طبيعي".



فرقة Aqua

أما سورن راستيد أحد أبطال الفرقة أيضا، قال مازحا: " هل يجب أن نقول إننا رفضنا ذلك؟، كما يمكننا أن نقول أن ريان جوسلينج ليس جيدًا بما يكفي!"

ومع ذلك، فقد اعترفوا بأنهم متحمسون للفيلم، وأضافت نيستروم قائلة: "أنا أفهم تمامًا سبب عدم استخدامهم الأغنية في الفيلم، لأنه سيجلب لنا الكثير من الاهتمام".

يحظى فيلم الثنائى مارجوت روبى وريان رينولدز باهتمام كبير، الفيلم الجديد Barbie من إخراج جريتا جيرويج، وبطولة ريان جوسلينج الحاصل على جائزة الأوسكار مرتين، ومارجوت روبي المرشحة للأوسكار مرتين، ومن إنتاج شركتى Warner Bros وMattel film، وسيكون من إخراج جريتا جيرويج، التى شاركت أيضًا فى كتابة السيناريو مع نوح بومباج.



Barbie و Aqua

وتلعب روبى دور مزدوج فى الفيلم الجديد، حيث ستقوم بدور البطولة، جنبا إلى مشاركتها فى الإنتاج من خلال شركتها LuckyChap Entertainment، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

ومن المقرر أن يلعب جوسلينج شخصية حبيبها كين، تكررت فكرة العمل على فيلم يضمن شخصية Barbie في الكثير من الأعوام، إلى أن قررت مارجوت روبي والمنتج جيرويج وبومباش العمل على الفيلم الجديد في خلال عامي 2018 و2019 على التوالي.