شكرا لقرائتكم خبر عن نادر عباسي يكشف لـ"الخليج 365" قصة دخوله الكونسرفتوار وكيف أثرت فيه ألحان بليغ حمدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل المايسترو نادر عباسى ضيفا على تليفزيون ”الخليج 365”، من خلال حلقة خاصة مع الزميل ذكى مكاوى، تطرق فيها إلى أمور عديدة للمرة الأولى، وذلك بداية من جيرته للفنانة عفاف راضى التى تسببت فى حبه للغناء منذ الطفولة، وقصة دخوله الكونسرفتوار فى سن كبيرة.

أيضا يتطرق خلال الحلقة إلى نقاط أخرى تتمثل فى رأيه بشأن أغاني المهرجانات، وكواليس جديدة حول موكب المومياوات وطريق الكباش، وكيف حرمته الموسيقى من ممارسة الرياضة بصورة مستمرة، وتحديدا رياضة التنس الذى كان يعشقها.

كما تطرق إلى رأيه فى الموسيقى التصويرية بالسينما المصرية، ولماذا يرى أن هناك أسماء كبيرة مظلومة على الساحة الفنية مثل مودي الإمام الذى أكد أنه لو كان يعيش خارج مصر لكان أخذ جوائز عديدة.

ويعتبر المايسترو نادر عباسى واحدا من أنجح قادة الموسيقى، فقد قاد عروضا عديدة على مستوى العالم، ويعد أول مايسترو عربي يقود أوركسترا فرنسية وروسية، بالإضافة إلى شهرته الكبيرة فى أوروبا خطف أنظار العالم بموكب المومياوات وطريق الكباش.