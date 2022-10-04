شكرا لقرائتكم خبر عن أمل ابراهيم: اعتزلت عشان ابنى وزوجى توفى بعد إنجابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة أمل إبراهيم، ضيفة في برنامج "واحد من الناس" المذاع على شاشة الحياة، وتحدثت أمل إبراهيم عن شخصية "جواهر الدجالة" في مسلسل "عائلة الحاج متولى" قائلة: "الدور تم اجتزاءه وحذف عدد من المشاهد، وقلت للمخرج مصطفى محرم لماذا تم حذف بعض مشاهدى، فأجاب النجم نور الشريف كان يصور العديد من المشاهد مع باقي النجمات واضطرينا إلى حذف بعض مشاهدك".

وعن قرار الاعتزال قالت أمل إبراهيم: "اعتزلت عشان ابني لأنني كنت أتركه كثيرا، وزوجى توفي بعد ما خلفت وأنجبته ولم أتزوج بعده بسبب ابني وعندما اعتزلت ولبست الحجاب لم أفكر في العودة ولكني لو في دور بالحجاب لا أمانع وليس لي تعليق على عودة بعض الفنانات وخلع الحجاب".

وعن تكريمها بمهرجان القاهرة للدراما قالت أمل إبراهيم: "أنا مش مصدقة انني سيتم تكريمي والوسط الفني صعب ولم أكن أتصور التكريم والتحية للدكتور اشرف زكي على الدعوة وسعدت بوجود الدكتور يحيي الفخراني وحزنت لأنني وجدته يسند على عصا.



الفنانة الكبيرة امل ابراهيم



أمل ابراهيم



الفنانة امل ابراهيم