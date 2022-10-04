الصور الأولى من برنامج أنغام.. يُعرض الخميس والجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يحل الفنان راغب علامة ضيفًا على أولى حلقات برنامج "أنغام"، الذي تقدمه الفنانة أنغام على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة التاسعة مساء.

خلال اللقاء، يستعرض راغب علامة مسيرته الغنائية الممتدة لسنوات طويلة، والعديد من المواقف التي واجهها في حياته، فضلا عن علاقته بنجوم الغناء العربي، وأبرز المحطات في حياته.

كما يقدّم عددًا من أشهر أغانيه بتوزيع جديد بطريقة الـ unplugged music، بالإضافة لمشاركته الغناء مع أنغام خلال الحلقة.

يعد "أنغام" أولى تجارب الفنانة أنغام في تقديم البرامج، ويُعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة dmc.

جدير بالذكر أنه كان قد تردد أن الحلقة الأولى من برنامج أنغام سوف تشهد استضافة المطرب بهاء سلطان، قبل أن يتم الكشف عن الصور الأولى من الحلقة.