محمد رمضان يُظهر مهاراته في كرة القدم أمام حمام السباحة.. وهكذا علق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شارك النجم محمد رمضان، متابعيه وجمهوره، مقطع فيديو يُظهر من خلاله مهاراته في كرة القدم أثناء تواجده أمام حمام السباحة.

ونشر رمضان، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "طالما دوشة عملت الـ ١٠ مليون، يبقى نستعد للي بعدها".

ويواصل محمد رمضان، نجاحاته بأحدث أغانيه الجديدة "دوشة" التي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وتم طرحها مؤخرا عبر قناة "روتانا" على "يوتيوب"، وعدد من المنصات السمعية، ومجموعة قنوات روتانا.

وتخطت الأغنية حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة على "يوتيوب" منذ طرحها جماهيريا.

كليب "دوشة" كلمات وألحان فريق "الباور العالي"، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي "MR1" عبد الغني شوشة، ومن إخراج محمد سمير.

وطرح رمضان مؤخرا أغنية "متغاظين" عبر قناته على "يوتيوب"، بينما حققت أغنية "تنطيط" نجاحا جماهيريا كبيرا، وتخطت حاجز الـ 26 مليون مشاهدة منذ طرحها في 23 يونيو الماضي.

يذكر أن، محمد رمضان طرح في وقت سابق قبلهما، أغنية "بلالين" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وحققت نجاحا كبيرا عقب طرحها.