أمل إبراهيم: "ضربت إلهام شاهين علقة في أيام الغضب..وخدت جوايز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة أمل إبراهيم، عن بدايتها الفنية وضربها للفنانة إلهام شاهين بفيلم "أيام الغضب".

وقالت أمل، ببرنامج "واحد من الناس": "اسمي الحقيقي عبلة، وكنت موظفة إدارية بالتليفزيون وتعرفت على أحد المخرجين وقال لي انتي معي في العمل القادم، وأول فيلم لي كان (أمهات في المنفى) مع الزعيم عادل إمام".

وعن فيلم "أيام الغضب"، فأوضحت: "ضربت إلهام شاهين علقة لأن المخرج قالي اضربي فضربت، وأنا مش بعرف أمثل أنا طبيعية في كل أدواري، وأخدت جوايز على دوري في الفيلم ده".

وأضافت أنها عملت مع العديد من كبار النجوم، منهم النجم الراحل محمود ياسين وفريد شوقي وعزت العلايلي، وتابعت "عادل إمام إنسان محترم جدا بس شغلي معاه كان قليل وتعاملت معاه في فيلم سلام يا صاحبي".

يذكر أن الفنانة أمل إبراهيم اسمها الحقيقي عبلة إبراھیم محجوب، ولدت 12 ینایر عام 1941، وقدمت على مدى تاريخها الفني أدوارا راسخة في الأذهان، وكانت لها بصمات في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، على الرغم من أنها لم تقدم أدوارا رئيسية فى أي من الأعمال التى شاركت فيها.

وبدأت الفنانة أمل إبراهيم حیاتھا الفنیة منذ الصغر بعدة أدوار صغیرة في بعض السھرات التلیفزیونية والمسرحیات والمسلسلات، وفي عام 1973 شاركت في أحد الأفلام الكوميدية بدور ثانوى، فضلا عن مشاركتها فى فیلم "بدور" لتكون بدایة انطلاقھا الحقیقیة.