ليلى علوي تخضع لجلسة تصوير جديدة في إيطاليا.. والجمهور يُعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خضعت الفنانة ليلى علوي، لجلسة تصوير جديدة خلال تواجدها بمدينة سردينيا في إيطاليا.

ونشرت علوي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من سردينيا مع الحب".

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "قمر"، "عسل"، "قمراية"، "جميلة جدا"، "أحلى واحدة في الحياة"، "زي العسل"، "انتي جميلة"، "كفاية حلاوة".

يذكر أن ليلى علوي، شاركت في دراما رمضان 2022 ببطولة مسلسل "دنيا تانية".

مسلسل "دنيا تانية" بطولة: ليلى علوي، مجدي كامل، وفاء صادق، مي سليم، أشرف زكي، فراس سعيد، سيناريو وحوار عمرو مؤمن وإبراهيم الصباغ، وإشراف على الكتابة أمين جمال، ومن إخراج أحمد عبدالعال.