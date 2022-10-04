فن ومشاهير

ليلى علوي تخضع لجلسة تصوير جديدة في إيطاليا.. والجمهور يُعلق (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خضعت الفنانة ليلى علوي، لجلسة تصوير جديدة خلال تواجدها بمدينة سردينيا في إيطاليا.

ونشرت علوي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من سردينيا مع الحب".

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "قمر"، "عسل"، "قمراية"، "جميلة جدا"، "أحلى واحدة في الحياة"، "زي العسل"، "انتي جميلة"، "كفاية حلاوة".

يذكر أن ليلى علوي، شاركت في دراما رمضان 2022 ببطولة مسلسل "دنيا تانية".

مسلسل "دنيا تانية" بطولة: ليلى علوي، مجدي كامل، وفاء صادق، مي سليم، أشرف زكي، فراس سعيد، سيناريو وحوار عمرو مؤمن وإبراهيم الصباغ، وإشراف على الكتابة أمين جمال، ومن إخراج أحمد عبدالعال.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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