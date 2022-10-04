شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الادندانى: دخلت الفن بالصدفة وتكريمى بمهرجان القاهرة للدراما شرف لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان محمد الأدندانى، ضيفة في برنامج "واحد من الناس" المذاع على شاشة الحياة، وتحدث محمد الأدندانى عن تكريمه بمهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى، قائلاً: "كنت فخور جدا ولم أكن أصدق أنني سيتم تكريمى".

وتابع الأدندانى، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج "واحد من الناس" مع الاعلامي د. عمرو الليثي بقناة الحياة، بدايتي كنت سواق في السينما وسبب دخولى الفن المخرج حسن الإمام ورفضني في الأول حتى شاهدني في أحد المسلسلات بالتليفزيون ومن هنا كانت البداية بالسينما، وعندما قابلته قلت له الواقعة القديمة وكنت مندهشا".

وعن علاقته باسماعيل ياسين قال، أنه كان يسكن في العباسية وكان يعمل ميكانيكي واصلح عربيته وكنت أحبه وأغني المونولوج له، وبالفعل كان مطلوب شخص من النوبة يقدم احد المونولوجات وقدمت المونولوج.

وتابع: "أنا مؤسس لمسرح النوبة وذهبت إلى العديد من دول العالم، وانا سعيد بتكريمى في مهرجان القاهرة للدراما، مشيداً بالنقيب الدكتور أشرف زكى ولا يتأخر في السؤال علينا ودعمنا".

وأشار إلى أن عائلته لم تكن ترفض أن يعمل في التمثيل، وأنه من عشاق الشعر وكتب العديد من القصائد وقدم خلال الحلقة قصيدة من تأليفه، وفى جانب آخر نفي ما تردد عن عدم حبه لعلى الكسار مؤكداً أنه سعيد بمسيرته الفنية.

الفنان محمد الادندانى



محمد الادندانى