شكرا لقرائتكم خبر عن أمل إبراهيم: فاتن حمامة تعاملت معي بقسوة في التصوير وبطلت أتفرج عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة أمل إبراهيم، ضيفة في برنامج "واحد من الناس" المذاع على شاشة الحياة، مع الإعلامي د. عمرو الليثي، وتحدثت أمل إبراهيم عن بداية معرفتها بالفنان الكبير يحيى الفخرانى قائلة: "تعاملت مع النجم يحيي الفخراني ومعرفتي به عندما كان دكتور في الرعاية في التليفزيون وأصيبت بإغماء ودخلت الرعاية الطبية وتحدثت معه ولم يكن وقتها ممثل مشهور".

وعن فيلم الكيت كات مع النجم محمود عبد العزيز قالت كواليس العمل بها العديد من المواقف الكوميدية مع النجم الراحل، وأشارت إلى أن أى دور قدمته هو علامة في حياتها الفنية ولا يشغل بالها المال.

وأضافت: عملت مع النجم محمد صبحي، وهو اكتشفني من جديد وعملت معاه العديد من المسلسلات والمسرحيات وكان دائما يشيد بي.

أما عن الفنان فريد شوقي قالت أمل إبراهيم، شاركت معاه في البخيل وأنا ومسلسل صابر يا عم صابر، وكنت أخاف من العمل مع وحش الشاشة فريد شوقي، وكنت خايفة يرميني من على الجبل في أحد المشاهد، وكنت بجيب مصاصات للممثلين والعاملين بدل من شرب السجاير.

وعن تجربتها مع الفنانة فاتن حمامة قالت أمل إبراهيم: "هناك موقف كنت أرتدي لبس معين لفتاة شعبية ورفضت هذا اللبس وقالت أنا نجمة العمل ولا أحد يرتدي هذا اللبس، وظلت الأجواء مضطربة وصورت يوم واحد ولم أكمل باقي العمل، وزعلت منها جدا ولم أكن أشاهد أعمالها ولكنى سامحتها وانتهى الموضوع.



الفنانة الكبيرة امل ابراهيم



أمل ابراهيم



الفنانة امل ابراهيم