شكرا لقرائتكم خبر عن أمل إبراهيم: بدايتي موظفة بالتليفزيون وضربت إلهام شاهين علقة بجد في "أيام الغضب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة أمل إبراهيم، ضيفة في برنامج "واحد من الناس" المذاع على شاشة الحياة، وتحدثت أمل إبراهيم عن بدايتها قائلة: "اسمى الحقيقى عبلة وكنت موظفة إدارية بالتليفزيون وتعرفت على أحد المخرجين وقال لى انتي معي في العمل القادم".

وأضافت أمل إبراهيم، أول فيلم لى كان "أمهات في المنفي" مع الزعيم عادل إمام.

وعن فيلم "أيام الغضب" قالت: ضربت إلهام شاهين علقة لأن المخرج قالي اضربي فضربت، وأنا مش بعرف أمثل أنا طبيعية في كل أدوارى، وأخدت جوايز على دورى في الفيلم ده.

وأشارت إلى أنها عملت مع العديد من كبار النجوم، منهم النجم الراحل محمود ياسين وفريد شوقي وعزت العلايلي، وقالت: عادل إمام إنسان محترم جدا بس شغلى معاه كان قليل وتعاملت معه في فيلم سلام يا صاحبي.

يذكر أن الفنانة أمل إبراهيم اسمها الحقيقى عبلة إبراھیم محجوب، ولدت 12 ینایر عام 1941، وقدمت على مدى تاريخها الفني أدوارا راسخة في الأذهان، وكانت لها بصمات في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، على الرغم من أنها لم تقدم أدوارا رئيسية فى أي من الأعمال التى شاركت فيها.

بدأت الفنانة أمل إبراهيم حیاتھا الفنیة منذ الصغر بعدة أدوار صغیرة في بعض السھرات التلیفزیونية والمسرحیات والمسلسلات، وفي عام 1973 شاركت في أحد الأفلام الكوميدية بدور ثانوى، فضلا عن مشاركتها فى فیلم "بدور" لتكون بدایة انطلاقھا الحقیقیة.



الفنانة الكبيرة امل ابراهيم



أمل ابراهيم



الفنانة امل ابراهيم