شكرا لقرائتكم خبر عن "شبك يا مصري" تريو وطني جديد للفنانين محمد ثروت ومدحت صالح وعلي الحجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح منذ قليل، تريو وطني جديد بمناسبة احتفالات أكتوبر بعنوان "شبك يا مصري" والذي جمع لأول مرة بين الفنانين محمد ثروت ومدحت صالح وعلى الحجار.

أغنية “شبك يا مصرى” من كلمات محمد حارس وألحان إبراهيم نصير وتوزيع أسامة كمال وعود إسلام القصبجي وناي محمد مصطفى وإيقاع سعيد الأرتيست.

وتقول كلمات الأغنية: "شبك يا مصري ايديك شبك شبكها ويا أخوك شبك الوقت ده للي هيبني مش للي يهدم ويشكك الحلم عمره ما كان ليه حدود وحلمنا اللي يوم ده بيبدأ وإحنا بقى قدها وقدود ولا وقت هيجينا ونزهق".