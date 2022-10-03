شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين عن "الزوجة ليست مُلزمة": عطاء الأمومة لو عرفوا قيمته سيحاربوننا عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة صابرين خلال لقائها بتليفزيون ”الخليج 365” مع الزميل الصحفي ورئيس قسم الفن علي الكشوطي على تريند "ملزمة" الذي أثير خلال الفترة الماضية حول أن الزوجة ليست مُلزمة بإرضاع أطفالها كما أنها غير ملزمة بتنظيف المنزل وتجهيز الطعام لزوجها، حيث قالت صابرين: كيف تكون المرأة غير ملزمة، دائمًا أقول أن عطاء الأمومة إذا عرفوا قيمته سيحاربوننا عليه بالسيف، فالأمومة لديّ أمر مختلف تمامًا فهو أمر رباني، فأنا أتذكر عندما أنجبت توقفت عن وضع أي روائح حتي يشم أولادي رائحتي أنا، أولادي كانوا لم يهدأوا إلا علي صوت دقات قلبي كنت أغني لهم وهم في بطني، فهل كل تلك الأشياء تقدر بثمن.

وتشارك الفنانة صابرين في مسلسل أعمل إيه الذي يذاع على مدار 45 حلقة يوميًا من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساءً عبر شاشة قناة DMC، فيما يعاد عرض الحلقة الساعة 2 صباحا والساعة 3 ظهرًا، بينما يأتي عرض الحلقة على شاشة قناة DMC دراما الساعة 11 مساءً، ويعاد عرضها الساعة 8 صباحا والساعة 5 مساء، فضلا عن عرضها عبر منصة Watch It الإلكترونية.

مسلسل أعمل إيه يتكون من 45 حلقة، وهو من بطولة عدد كبير من النجوم وهم: صابرين، خالد الصاوى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، نهال عنبر، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل، مفيد عاشور، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى.