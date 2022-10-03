شكرا لقرائتكم خبر عن هناء الشوربجى: مسلسل "أعمل إيه" شبهنا واللجوء للسحر والشعوذة نقص إيمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة القديرة هناء الشوربجي، ضيفة على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل على الكشوطي رئيس قسم الفن، من داخل كواليس مسلسل "أعمل إيه"، وقالت الفنانة هناء الشوربجي خلال الحوار، إنه من الأسباب التي جعلتها توافق على العمل في المسلسل هو أنه يمس العائلة وهو نوع من المسلسلات، نفتقده حاليًا، ويشبهنا وأحداثه موجودة في الواقع.

وأضافت الشوربجي:" أيضًا من الأسباب التي جعلتني أوافق على العمل وهو وجود الفنان خالد الصاوي، لأن هذا أول تعاون بيننا وانا أحب التعاون مع الفنانين الذين لم أتعاون معهم من قبل".

وعن حالة ابنتها في المسلسل واعتقاد الأم "هناء الشوربجي" ضمن الأحداث أن علاجها سيتم من خلال السحر والشعوذة، قالت هناء الشوربجي: "طبعًا مفيش حاجة اسمها جن وشعوذة، الأهالي زمان اعتقدت ذلك، والبنت إذا تأخرت في الزواج كانوا يلجأون للدجل والشعوذة، انا لا اقتنع بذلك وأرى أن من يلجأ له فهو ناتج عن نقص إيمانه".

وأضافت: "من يواجه مشاكل من هذا النوع فعليه بالعلاج الطبي أو النفسي أو أي شيء غير الشعوذة".

ويعرض مسلسل أعمل إيه على مدار 45 حلقة من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساءً عبر شاشة قناة DMC، فيما يعاد عرض الحلقة الساعة 2 صباحا والساعة 3 ظهرًا، بينما يأتي عرض الحلقة على شاشة قناة DMC دراما الساعة 11 مساءً، ويعاد عرضها الساعة 8 صباحا والساعة 5 مساء، فضلا عن عرضها عبر منصة Watch It الإلكترونية.