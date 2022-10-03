شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفى يقدم مسلسل "مذكرات زوج" فى رمضان مع مريم أحمدى وسليمان عبد المالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم النجم طارق لطفى مسلسلا درامياً في رمضان المقبل، بعنوان "مذكرات زوج"، وهو مسلسل مقتبس من رواية بنفس الاسم للكاتب أحمد بهجت، ومن المقرر أن يقدم المعالجة الدرامية للمسلسل المؤلف محمد سليمان عبد المالك، حيث يتعاون عبد المالك ولطفى للمرة الأولى في مسلسلات رمضان.

وكان طارق لطفى قد قدم مسلسل "جزيرة غمام" العام الماضى، والذى فاز بأفضل مسلسل في مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الأولى التي أقيمت الشهر الماضى، وشارك في بطولة المسلسل فتحى عبد الوهاب، مى عز الدين، أحمد أمين، رياض الخولى، وعدد كبير من الفنانين، إخراج حسين المنباوى، وتأليف عبد الرحيم كمال.

كما قدم المؤلف محمد سليمان عبد المالك مسلسل " راجعين يا هوى" من بطولة النجم خالد النبوى، ونور اللبنانية وأحمد بدير، وعدد من الشباب إسلام جمال، اسلام إبراهيم وسلمى أبو ضيف، نور النبوى، وأخرون، اخراج محمد سلامة.