بسبب الباديكير.. منة فضالي تجري عملية والجمهور: "مغشوش وليه الناس تتريق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أجرت الفنانة منة فضالي، عملية جراحية في ساقها بسبب "الباديكير"، وهو ما أعلنته عبر حسابها على إنستجرام، مما أثار استغراب بعض متابعيها عبر السوشيال ميديا.

وكتبت منة: "من شوية عملت عملية في رجلي بسبب صباعي، وكل ده من الباديكير".

وتابعت: "في ناس هتتريق وتقول يعني إيه باديكير، هقولكم أنا بقالي ٩ أيام بشتغل وأنا تعبانة جدا وبتصور وبنزل صور وأنا بضحك وأنا في الكواليس وأنا وسط زملائي".

واستكملت: "اللي عاوزة أقوله إن شغلانتنا صعبة مش ترفيه زي ما كل الناس فاكرة، احنا أكتر ناس بتكون مضغوطة وحقيقي محدش بيحس بوجعك غير نفسك".

وأضافت: "بس بجد كل الناس في لوكيشن الونش من المخرج إسماعيل فاروق لآخر حد في الكرو كان بيساندني، شكرا ليهم فعلا وحقيقي حب الناس ده نعمة من ربنا".

وجاءت تعليقات الجمهور، على اجرائها هذه العملية، كالتالي: "باديكير مغشوش"، "ألف سلامة عليكي يا منوش"، "بصي يا منوش.. أفضل شيء لراحة الرجلين، مياه دافية بملح"، "ألف سلامة عليكي نسأل الله تعالى لكي الشفاء العاجل"، "ليه الناس تتريق، الإنسان ممكن يحصل له حاجة صعبة بسبب حاجة تبان تافهة أو تبان عادية، الناس كلها بتعملها ممكن فعلا أثناء الباديكير حصلت حاجة عملت مشكلة ألف سلامة عليكي"، "يا لطيف هذا تكسير مش باديكير"، "حصلي كده بس في صباع إيدي بسبب برضه الباديكير بس الحمد لله معملتش عملية لازم فعلا الأدوات تبقى معانا ولو اتعورنا لازم تطهير وبيتادين على طول".

يذكر أن مسلسل "الونش" بطولة محمد رجب، ميمي جمال، ميرهان حسين، محمود عبد المغني، إيهاب فهمي، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

كما تشارك الفنانة منة فضالي أيضا في فيلم "مغامرات كوكو" بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، أوس أوس، إيهاب فهمي، نانسي صلاح، طاهر أبو ليلة، عمرو عبدالعزيز، رحمة أحمد.