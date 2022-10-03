عمرو عبدالجليل يشارك في بطولة "التجربة المكسيكية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك الفنان عمرو عبدالجليل في بطولة فيلم جديد بعنوان "التجربة المكسيكية"، بدأ تصوير أولى مشاهده اليوم الاثنين 3 أكتوبر.

التجربة المكسيكية تأليف محمود حمدان ومحمد محرز، إخراج شادي علي، وفي بيان صحفي قال حمدان: إن تصوير مشاهد الفيلم ينقسم بين مصر والمكسيك، والتصوير بدأ اليوم في أحد المناطق بالقاهرة.

يشار إلى أن فيلم "التجربة المكسيكية"، بطولة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمود حافظ، أحمد فتحي، ندا موسى، ليلى عز العرب، وإنتاج الماسة هشام عبدالخالق، منتج منفذ هاني عبدالله.